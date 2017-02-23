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建高架路無法解決塞車問題 巫市會應擬交通大藍圖

发布于 February 23, 2017
诗巫市议员踊跃出席这项与砂地方政府部长拿督沈桂贤上议员展开的交流会，一同探讨各项课题。
诗巫市议员踊跃出席这项与砂地方政府部长拿督沈桂贤上议员展开的交流会，一同探讨各项课题。


（本报诗巫22日讯）砂人联党的市议员张永力关注诗巫的交通日渐拥堵的问题，他向今午到访的砂地方政府部长拿督沈桂贤建议兴建高架公路、兴建新路或衔接道路，以解决交通难题。
然而，拿督沈桂贤提出反建议，指示诗巫市议会提呈一套全盘性的交通大蓝图计划，而短期方案则可聘请交通协调员来指挥忙碌的交通流量。
张永力市议员今午在诗巫市议会和沈桂贤的对话上指出，根据其了解，黄景和路、南兰律及林开臻路的交通堵塞情况最为严重。而若此种情况未能获得良好的解决，人民无法想象未来10年的情况将是如何。
沈桂贤以古晋的发展经验指出，兴建高架公路并不能解决问题，且仍会出现交通堵塞的情况。至于开辟衔接的道路，最终往往是“顺得哥情、失嫂意”，甚至会因此而失去选票。
沈桂贤认为，要解决诗巫交通拥堵问题，必须拟定一套全盘性的交通大蓝图，包括短期、中期及长期的选项与方案。
他强调，交通大蓝图不能只是兴建高架公路，因为兴建高架公路不但经费昂贵，而且根据古晋的发展经验，即使兴建了高架公路仍旧面对交通拥挤的情况。
他说，联邦交通部已允许砂州所有的地方议会可聘用交通协调员，在交通流量的高峰时刻协助指挥往来交通。
“这是短期的一个选项，也能够协助目前正觅职的人民拥有就业机会。交通协调员的存在虽然不能解决问题，但至少可以提供协助，抒缓交通拥挤现象。至于中长期的计划，则须提出全盘性的发展大蓝图。”

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