延續阿德南政策 古佛保籲華社挺阿邦佐

（本报古晋4日讯）砂拉越客属公会会长古佛保吁请华人社会，尤其是客属同乡给予首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里全力支持，以确保砂州政府有足够的力量继续向联邦政府谈判，争取砂州的权益。

他表示，砂拉越人民在今年1月痛失砂拉越之子阿德南，并在悲痛的心情中，阿邦佐哈被委任为砂州第六任首席部长。

他说，阿邦佐哈里上任后一再强调他将会延续阿德南的政策，包括继续承认独中统考文凭，以及拨款给华校。

有鉴于此，他认为，华社应该同样给予阿邦佐哈里全力的支持，让他在全民的支持下有足够的力量，向联邦政府谈判，为砂州争取在1963年马来西亚协议中的权益。

古佛保是于昨晚在会宁同乡会举办的客家五属公会丁酉年新春联欢晚宴上，如是指出。

另一方面，客家五属公会丁酉年新春联欢晚宴筹委主席刘贵梦表示，客家五属公会丁酉年新春联欢晚宴主要的宗旨是为促进本地所有的客家同乡之间的情谊，大家平时忙于工作，没什么机会见面，这项联欢会就是最好的平台，让大家叙旧及互相问好。

他指出，六个客家公会每年轮流主导及筹备联欢会的主要工作，今年已是第7届。

客家人在中国多次的迁徙历史大家都知道，千山万水从华北到华南，然后再到南洋及世界各地。他们在艰难的过程中成功在新的天地站稳脚步，也间接锻炼了今天我们客家人铁一般的意志力和体力来面对社会的考验。

“在古晋甚至整个砂拉越都有许多成功的客家人士，砂拉越的成功建设与发展、我们客家人和其他籍贯乡亲的贡献是巨大的。不过、我希望大家继续努力推广及保留客家文化。”

他称，许多年轻的客家同乡对本身的历史、风俗、音乐、节庆或美食都不大了解，有的甚至不会讲客家话，就以歌曲来说客家歌似乎赶不上粤语或闽南语的流行度或普及化、也许我们可以开办一个客家研究中心来推广客家学，使客家文化能够继续流传下去。