首页 新闻 北砂新闻 年初至今未清溝渠除草 承包商失責為水患肇因

年初至今未清溝渠除草 承包商失責為水患肇因

发布于 February 24, 2017
联民党埔奕支部主席蔡金忠、行动党砂秘书林思健、埔奕州议员陈长峰前往卑尔骚9号巷向民居了解水患情况。
联民党埔奕支部主席蔡金忠、行动党砂秘书林思健、埔奕州议员陈长峰前往卑尔骚9号巷向民居了解水患情况。


（本报美里23日讯）疑承包商失责，自今年开始未进行清理沟渠和除草工作，导致卑尔骚9号巷在今日短短12个小时内面对两次的闪电水患，水浸进屋内达到最高近1米。
据了解，该闪电水患是于今天凌晨3时许发生，居民是在听到家犬不寻常的吠叫声后起身查看，揭发家中已浸水且大型家私都已泡水，居民仅能叹气，无奈望天。
居民透露，该闪电水患的问题在过去13年来不间断，只要是倾盆大雨超过半小时、年初和年终雨季期间的持续下雨，都随时可能引发闪电水患。
但是自前年市政局在住宅区前建设一条新的排水道后，情况已获得巨大改善。居民指出，在过去一年除了有一、二次豪雨，雨水几乎浸入屋内之外，都不曾出现过闪电水患。
此外，沟渠堵塞的问题在最近数个月都没有获得改善，该区受影响的居民指出，自今年初就一直面对住家外沟渠无人处理、野草长至成人高度的问题，迟迟没有获得解决。
该闪电水患在下午的豪雨不停后，居民纷纷提早回家查看情况，有者未雨绸缪地将布料或粘土塞在门缝、将家私移至高地等，也祈求雨水可尽快停止。
卑尔骚9号路的路面这次虽然积满水，幸好水位没有一直高涨，才让居民家中免遭水淹。
据悉，受害居民将闪电水患问题放上脸书后，获得网友热烈回应，而美里市长俞小珊、卑尔骚州议员拿督陈超耀的两名助理和联民党埔奕支部主席蔡金忠，都纷纷透过信息询问详情和关注，也亲身前来现场查看情况。
行动党砂秘书林思健和埔奕州议员陈长峰稍后也前往现场了解情况，并将呼吁市政局关注承包商没有尽责的问题。
水利灌溉局在获得投诉后，也有职员前往了解实情。职员艾维指出，将会研究解决方案，除了进行清沟工作外，也会考量和研究附近的地质情况，或可能在附近增加排水沟，加速排水效应。
市政局也有派遣工程部官员前往查探，并在现场做出记录和拍照。

  • 歌手们付出心力，为自闭症患者而唱！

    為自閉症患者而唱 為愛奔跑1.0開始錄音

    （本报诗巫23日讯）“为爱奔跑1.0”主题曲在本地音乐老师林垂正完成编曲，昨晚开始进入录音的部分，并由专业的录音师帮忙处理录音的工作，出来的成果令人充满期待！同时，相信配合之后由本…
    February 24, 2017
    0 second read
  • 我们必须教育下一代，守护这群孤独的天使，因为自闭儿跟我们一样，没有不同。

    曾見唐氏兒裸跑嘶吼 羅如意：很心疼

    （本报诗巫23日讯）“很多年前的一天，我开车带着小儿子，在路上遇到一个特殊孩子，她赤裸着身体，惊慌失措的表情让我觉得心疼。” …
    February 24, 2017
    0 second read
  • 拿督斯里慕斯达法是于昨日上午，与砂拉越州政府探讨“频密游客特别通道”事项后，摄于新闻发布会。左起为副州务秘书伊斯玛威、内政部代表茜蒂和砂移民局局长肯拉本。

    外籍人士入境 圖「移形換步」 移民局矢揪 幕後集團

    （本报古晋23日讯）马来西亚移民局总监拿督斯里慕斯达化披露，最近出现伪造国内航班登机证的非法集团，协助外国人通过国内飞行的假象逃避移民局安检潜入砂州。 …
    February 24, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 丹尼斯奧 促內陸鄉民 思維知識需與時並進

    （本报美里23日讯）德浪乌山州议员丹尼斯指出，巴南内陆人民（Orang Ulu）在保持自身民族和地区特色时，也必须随着社会发展不断进步，增加自己知识和更新知识结构的重要性。 …
    February 24, 2017
    11 second read
  • 怀疑是煤气管漏气起火，角头间屋子火势蔓延隔邻，导致15人流离失所。

    疑煤氣洩漏引火警 2屋燒毀15人無家歸

    （本报美里23日讯）疑煤气管漏气引祝融，单层廉价屋起火波及隔邻住家，造成2间屋子烧毁，15人流离失所。 …
    February 24, 2017
    0 second read
  • 卑尔骚区9巷VANILLA 2路经常水淹路面。

    兩場豪雨水流不及 美里多處成澤國

    （本报美里23日讯）两场豪雨使美里多处淹水，其中卑尔骚第9巷及埔奕湾于今晨及下午2次水患，造成住户损失。 …
    February 24, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭