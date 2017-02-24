年初至今未清溝渠除草 承包商失責為水患肇因

联民党埔奕支部主席蔡金忠、行动党砂秘书林思健、埔奕州议员陈长峰前往卑尔骚9号巷向民居了解水患情况。

（本报美里23日讯）疑承包商失责，自今年开始未进行清理沟渠和除草工作，导致卑尔骚9号巷在今日短短12个小时内面对两次的闪电水患，水浸进屋内达到最高近1米。

据了解，该闪电水患是于今天凌晨3时许发生，居民是在听到家犬不寻常的吠叫声后起身查看，揭发家中已浸水且大型家私都已泡水，居民仅能叹气，无奈望天。

居民透露，该闪电水患的问题在过去13年来不间断，只要是倾盆大雨超过半小时、年初和年终雨季期间的持续下雨，都随时可能引发闪电水患。

但是自前年市政局在住宅区前建设一条新的排水道后，情况已获得巨大改善。居民指出，在过去一年除了有一、二次豪雨，雨水几乎浸入屋内之外，都不曾出现过闪电水患。

此外，沟渠堵塞的问题在最近数个月都没有获得改善，该区受影响的居民指出，自今年初就一直面对住家外沟渠无人处理、野草长至成人高度的问题，迟迟没有获得解决。

该闪电水患在下午的豪雨不停后，居民纷纷提早回家查看情况，有者未雨绸缪地将布料或粘土塞在门缝、将家私移至高地等，也祈求雨水可尽快停止。

卑尔骚9号路的路面这次虽然积满水，幸好水位没有一直高涨，才让居民家中免遭水淹。

据悉，受害居民将闪电水患问题放上脸书后，获得网友热烈回应，而美里市长俞小珊、卑尔骚州议员拿督陈超耀的两名助理和联民党埔奕支部主席蔡金忠，都纷纷透过信息询问详情和关注，也亲身前来现场查看情况。

行动党砂秘书林思健和埔奕州议员陈长峰稍后也前往现场了解情况，并将呼吁市政局关注承包商没有尽责的问题。

水利灌溉局在获得投诉后，也有职员前往了解实情。职员艾维指出，将会研究解决方案，除了进行清沟工作外，也会考量和研究附近的地质情况，或可能在附近增加排水沟，加速排水效应。

市政局也有派遣工程部官员前往查探，并在现场做出记录和拍照。