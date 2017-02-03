市政二小新春團拜 劉利民贊助紅包紅柑

（本报诗巫2日讯）诗巫市镇政府第二小学校长郑尚魁表示，今年是丁酉金鸡年，公鸡是勇敢的动物，所以同学们要努力奋斗。新年有转机，转机也是契机，所以同学们应该要表现得更加好，更加勇敢，考出好成绩。

市政二小校长郑尚魁于今早在该校举行一场户外的新春团拜活动上致辞时这么表示。该场活动的主宾为该校董事长天猛公拿督刘利民。

郑尚魁表示，今天是农历新年初六，现场有一半的师生穿着红彤彤的衣服，给人一种热闹及新希望的感觉，也使得新的一年有了不一样的感受。今年是该校第三年在董事部的配合之下，举办该项新春团拜活动。董事长天猛公拿督刘利民也义不容辞地赞助了师生红包及红柑。

他说，2016年，该校华文部的UPSR成绩排名诗巫第三名。希望今年的成绩不要退步，而且可以表现得更加好。他表示对老师们有信心，因为老师们有很好的团队精神。他也呼吁考生们要努力奋斗，天天学习，天天向上，力求进步。

校长也呼吁全体师生们重振二小的校誉，更上一层楼，他有信心逐步改进该校的整体成绩，让社会人士及家长对市政二小更有信心。

他也希望该校可以恢复60年代的辉煌，将华文部从目前的一班变成三班，大家一齐心手相连，将校务推上更高一层楼。