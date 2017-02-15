巴魯比安促首長 闡明對伊刑法立場

（本报古晋14日讯）公正党砂州联委会主席巴鲁比安促请砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里，在成为砂州首长后必须阐明他对伊斯兰法的立场。

他表示，在阿德南病逝后，阿邦佐哈里续位后必须再次公开表明对伊斯兰刑事法的立场，以让砂拉越人民放心。

他称，阿邦佐哈里多次表明砂州内阁仍以阿德南团队继续运作，变化只是领导人换了。如果砂政府立场仍然保持不变，即与阿德南遗志一致反对伊斯兰刑法，以捍卫砂拉越及人民的权益，这确实令人欣慰。

与此同时，他认为，所有砂拉越州的国会议员和州议员，在伊斯兰刑事课题上应站在同一阵线，因为这个课题将会对国家带来重大影响，而本州国会议员抱持的立场，也将会考验他们捍卫本州权益的决心。

巴鲁比安是于今日在公正党砂州联委会副主席施志豪和公正党全国妇女组副主席温夏妮的陪同下，召开新闻发布会时，如是指出。

他表示，阿德南在去年11月23日曾重申砂拉越国阵反对伊斯兰刑事法，并指示国会议员一起反对。

他指出，阿邦佐哈里担任副首长时也于去年9月19日表明砂拉越反对伊斯兰刑事法，以支持阿德南在6月5日发出的文告，即土保党部不会支持伊斯兰刑事法案，而该法案也不会在砂拉越落实。

“公正党砂州联委会由始至终都反对伊斯兰刑法，并曾在去年6月16日、9月27日、10月18日、11月25日和12月2日对此课题作出数项说明和阐明反对的原因，其中包括落实伊斯兰刑事法除了会让一个国家出现两个刑事制度和多个方面触及宪法之外，也是要确保马来西亚是一个名符其实的世俗国。”

他称，在伊斯兰刑事法案上，砂拉卓区国会议员丹斯里威廉玛旺和民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信曾表明不会投反对票，所以作为领导的阿邦佐哈里，必须给砂国阵成员党和砂拉越人民一个明确的声明。

此外，他指出，最后召开的国会会议上虽然出现许多讨论和争议，但是有关砂拉越人和沙巴人的权益，似乎被联邦政府忽视。

伊党主席哈迪阿旺将会在3月6日即将召开的国会会议中，为私伊斯兰刑事法私人法案（又称355法令）提呈辩论。

他认为，此课题不断在报章和社交媒体上引起争议，而此时正是砂拉越再次重申立场的最好时机，以表明是否延续阿德南的立场。