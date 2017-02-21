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巴達旺市會與Trienekens 勸公眾勿非法丟垃圾

发布于 February 21, 2017
罗克强（左1）及Sarius Lee（中）巡视甘榜双溪登雅路一带的非法律及问题。右1为Trienekens代表阿金森威廉。
罗克强（左1）及Sarius Lee（中）巡视甘榜双溪登雅路一带的非法律及问题。右1为Trienekens代表阿金森威廉。


（古晋20日讯）为遏止城市的非法丢弃垃圾问题，巴达旺市议会联同Trienekens（砂）有限公司敦促公众不要再非法丢弃垃圾，因为该项不良习惯可导致危险疾病的滋生，进而危害附近居民。
巴达旺市议会主席罗克强指出，有关垃圾堆是很可能成为蚊虫、老鼠及其他害虫滋生的温床，因此便可能提高了罹患骨痛热症、钩端螺旋体病或其他相关疾病的风险。
“在一切不幸事件还没发生之前，我们必须组织这项坏习惯，并开始更关注我们自身及社区环境的卫生。我们必须照顾我们自身及环境的卫生，包括丢弃垃圾到垃圾桶及其他设施。”
他表示，他发现一些人喜欢将大型的物品丢弃在路边，并认为当局会派人清理，然而这样引发人们陆续将垃圾丢弃在该处，久而久之便形成一个非法丢弃垃圾的垃圾堆。
此外，Trienekens公司物流与服务高级经理Sarius Lee较早前也和罗克强一起巡视位于道岗路以及马当的甘榜双溪登雅一带地区，这两地近期成为热门的丢弃垃圾地点，因为地点并不显眼。
Sarius Lee表示，该公司将会与地方议会保持紧密配合，以提高人们的意识。
据悉，在非法垃圾堆发现的物品主要为大型物品，包括旧家具、箱子、塑料、被丢弃的食物、旧电器、建筑废料、园艺废料等。
非法丢弃垃圾将抵触天然资源与环境局的法令，可能受到法律制裁，被定罪和将被罚款最高2万令吉。
民众若要投诉非法垃圾堆问题，受促联络古晋南市市议会，电话：082-615566，或联络Trienekens，电话：082-612300。

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