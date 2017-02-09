巴西南部軍警罷工 多區騷亂奪75人命

（里约热内卢8日综合电）巴西圣埃斯皮里图州警察工会7日确认，自本月4日该州军警罢工后，包括州首府维多利亚在内的3座城市发生多起骚乱，已造成至少75人死亡。

根据巴西宪法，军警具有士兵性质，不得参与罢工或游行。这次罢工实际上由军警家属进行，他们连日来守在警察局门口阻止车辆外出巡逻，以抗议工资待遇和工作条件多年来没有改善等。

根据新华社报道，在圣埃斯皮里图州军警罢工后，维多利亚市、瓜拉帕里市、伊塔佩米林河畔卡舒埃鲁市均发生骚乱，并造成大量人员伤亡。维多利亚市上百家商铺遭到哄抢，市内公共交通停止运行，学校也被迫停课。

圣埃斯皮里图州商会说，店铺因被迫关门和最近4天的抢劫造成的损失达到450万雷亚尔（约马币639万令吉）。而作为治安相对较好的州，圣埃斯皮里图往年2月因凶杀造成的死亡人数平均为4人。

一些市民7日下午来到警察局门口，要求军警家属停止罢工。一名叫卢西亚娜·拉斐尔的商贩说：“警察必须到街上工作，我们不能再忍受了。现在学校关门、加油站停业、超市被抢、市民被劫持或杀害，我们希望警察回来。”

由于安全形势恶化，巴西联邦政府6日和7日先后派遣军队和国家安全部队到维多利亚市巡逻，军队和国家安全部队人员所到之处受到市民们鼓掌欢迎。

目前圣埃斯皮里图州政府尚未表示接受罢工军警的诉求。代州长塞萨尔·科尔纳戈说，由于经济危机，州政府无法履行根本没有办法完成的事情。