已有良好溝通合作 李春森不認同設家協

众人进行捞生。

（本报美里7日讯）董事长李春森表示，一直以来，董事部与校方在提升校内软硬体设备、学生的纪律品行、推动校务发展或举办课外活动及比赛等方面都有着不错的成果，最重要的是，该校教职员一直都与学生家长保持密切的联系与合作。因此，还要花费钱财及精力筹办家教协会，他认为此乃多此一举

他说，教育部已同意砂拉越华小无需设立家教协会，对于我们来说，这是深感欣慰的消息。

他续说，我们必须要感谢砂拉越津贴华文小学董事长联合总会向砂州教育局提呈备忘录，反映华小问题，事情才能圆满解决。

“另一个好消息，就是首相署部长拿督斯里魏家祥已经透过媒体通知大众，华小的5千万令吉拨款将会在华人农历新年后陆续发放，这是可喜的消息。”

他呼吁政府能够根据学校数量和学生人数的比例作为分配拨款的准则，以符合华小的实际要求。

李春森昨晚于美里中华公学暨美里中华幼儿园董教丁酉年新春联欢会上致词时，发表上述谈话。

他认为，一所好的学校的背后，一定有一个好的教师群体。为了学校的工作，老师肯定也付出不少。

他披露，美里中华幼儿园园长温雪萍将在今年光荣退休，他代表美公幼稚园全体董事及教师，向她表示最真挚的敬意和祝福。该幼儿园的新任园长为朱惠欣。

他认为，不止是园长、副园长和教师都是一所幼稚园的核心人物，因此除了希望老师们能在工作上多多支持及配合朱惠欣园长，也希望园长能够与教师们合作无间，好好规划幼儿园未来的发展，将美公幼稚园的教学素质推向另一个高峰。