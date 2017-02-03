工程部長：進度有望趕上 50%泛婆工程料9月完成

“生态桥梁”建成后，让各类型野生动物经由桥梁下方渡河。泛婆大道工程的首期工程，即从古晋三马丹至梅拉诺海湾长32.77公里的工程进展顺利，目前如火如荼地施工中，预计50%的工程可如期在今年9月完成，并于2019年1月6日全面竣工。

（本报古晋2日讯）联邦工程部长拿督斯里法迪拉表示，泛婆大道工程的首期工程，即从三马丹至梅拉诺海湾长32.77公里的工程进展顺利，目前如火如荼地施工中，预计50%的工程可如期在今年9月完成，并于2019年1月6日全面竣工。

他说，虽然今日巡视的进度只达到预期21%中的18%，但是，他相信雨季过后，工程进度将追赶回来。

他说，泛婆大道工程是已故前砂首长丹斯里阿德南沙登上位后成功向联邦政府所争取到手的巨型发展项目，在前已故首长阿德南的极力争取下，延伸至目前梅拉诺海湾（Telok Melano）海湾，并直接连接丹绒拿督国家公园。

他今日带领一众媒体巡视该工程的进展时，确保工程按照进度展开，同时他也聆听工程公司有关工程进度的汇报，把在2015年9月15日由我国首相拿督斯里纳吉推展、于同年10月7日施工的砂拉越巨型工程，连续第二年向公众披露详情。

他指出，该段路段工程耗资额为5亿8千万令吉，由三林资源公司承包兴建工程，是一项R5等级的双程单向道，工程也包括2条道路衔接甘榜瑟拉邦及丹绒拿督国家公园，从梅拉诺海湾到甘榜瑟拉邦的路程全长4公里。

在该项工程下，也涉及6座桥梁的兴建，即双溪山文森桥（Sg. Samunsam，已完成了12.1%）、双溪波杜安桥（Sg. Beduan，已完成1.2%）、双溪博林沙桥（Sg. Belinsah,已完成4.4%）、双溪布艾（Sg. Pueh，已完成16.6%）、双溪格兰邦（Sg. Kerambai,已完成40.3%）及双溪西鲁（Sg. Siru,已完成28.7%）。

三马丹拥有绵长的海岸线、原始风貌的森林及丰富的自然生态系统，同时对面的岛屿也是海龟的产卵地点。

他认为，一旦该项工程竣工，不仅方便当地人民往来，也将促进当地及周边旅游业和经济的发展与建设，包括国际知名度假村的进驻，将为该区域经济注入生机。