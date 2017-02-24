州政府沒忽略照顧 注重非穆斯林群體

（本报古晋23日讯）副首长拿督阿玛道格拉斯表示，由已故阿德南所推动设立的非穆斯林事务单位是全马唯一州属的所有的单位，主要是协助处理州内非穆斯林的事务。

他说，这显示了州政府从来没有忽略照顾和保护非穆斯林群体的责任，该单位也会尽力求有效方案解决所面对的问题。

他今天下午和地方政府部长拿督沈桂贤移交来自联邦的200万令吉拨款予10哩哥打巴达旺圣安天主教堂，作为1千900万令吉工程的一部分，而州政府也会相应的给予200万令吉的拨款。10哩哥打巴达旺圣安天主教堂，在毗邻的空地上兴建一座占地6英亩的新教堂，坐落在十哩兰迪路路口，工程耗资1千万令吉，目前仅筹募到1千万令吉，尚差800万令吉。

这所教堂有约2千名教友，多数是来自附近的居民。由于旧有的教堂空间窄小及闷热，教堂神父与教友在约10年前开始筹募经费，兴建一所较宽敞且舒适的教堂，于2014年9月17日开始动工，至今该教堂的第一期工程已完成约80%。预计今年4月底之前将会竣工，届时教堂內殿和外围可容纳约5千人。

他也说，这笔拨款是首相在2月9日前来探访的时候，联邦政府承诺拨款200万令吉，州政府也会拨款200万令吉。

他指出，圣安教堂是非常大的教堂，几乎该地区的所有天主教徒都会前来，因此州政府也非常关注这项工程的进展。

他也表示，在不久之后该单位也会举办一个论坛，以便州內的非伊斯蘭宗教代表能交流

他也回答记者的提问时说，回教事务单位还存在，那是属于首长署的一个单位，而非穆斯林事务单位则是全马第一，也是唯一的。

地方政府部长拿督沈桂贤也表示，这是砂拉越的独到之处，非穆斯林事务单位的设立，也是全马唯一一个州属所设立的单位。