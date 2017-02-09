履行企業社會責任 美佳訪特殊兒中心慶新春

左起为美佳大酒店会计师林舒宁、传媒经理珍妮曾、营运经理Javaelyne John Jutie分发新春红包给每位特殊儿。

（本报美里8日讯）美佳大酒店趁新春佳节，今日上午造访美里向日葵特殊儿中心，与特殊儿们互动及给予予关爱，提前欢度元宵佳节。

美佳大酒店传媒经理珍妮曾受询时指出，该酒店每一年都主办各项社会关怀与公益项目，而且积极关怀社区，并鼓励员工保持身心健康，履行企业社会责任。

她说，佳节期间，探访社会弱势团体乃是美佳大酒店的常年活动之一。今次，他们将分别造访美里向日葵特殊儿中心、美里老人之家、美里特殊儿中心，以及美里福儿院。同时送上新年红包及红柑，以及准备美味佳肴祝贺新年快乐。

今早，前到向日葵中心的特殊儿约有90位，中心也播放新年歌曲，喜气洋洋。

改善生活 學習獨立

向日葵供特殊兒就業機會

（本报美里8日讯）就业机会，是残疾人士改善生活状况及学习独立的重要途径！

据了解，向日葵特殊儿中心成立于1982年，有医生提供医药专业援助，善心人资助及政府拨款。学生的年龄层由1岁到36岁不等，主要人士是大脑瘫痪、自闭症、迟缓发育、智能残障的儿童及青少年。

该中心目前聘有17名职员，提供孩子各方面的辅导与指导，并针对孩子的需要而给予特别的知识启发教导。美里向日葵特殊儿中心负责人丽莎蔡受询时表示，美里向日葵特殊儿中心是红新月会属下一个社会关怀服务中心。目前，该中心看顾的特殊儿童有115人。

她说，教导工作显然非常成功；通过向日葵中心训练后，目前已有27位学生踏入社会，其中6名分别在酒店、餐厅和连锁快餐店等岗位工作，他们的年龄介于22岁至26岁。另21名则在中心实习处理清洗和包装等简易工作。

她重申，中心提供简单的学习环境，供儿童及青少年在此学习自理及技能。

丽莎蔡很感谢支持美里向日葵特殊儿中心的每一位朋友，因为有您的慷慨解囊，才让更多潜藏在社会各角落的特殊儿受惠。