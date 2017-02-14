居民冀工程順利進行 讓古晉往倫樂道路順暢

预料竣工后，道路标准将会提高，让道路使用者更安全使用。

（本报古晋13日讯）随着泛婆大道的动工，一些支线工程也随着这巨大的工程随后展开，包括了最近大家肯定发现在石角大桥过后味源港路段已经开始展开道路提升工程，许多人引颈长盼，希望工程能顺利进行，让从古晋一路前往伦乐道路能更安全顺畅。

据了解，这条路将会分阶段扩充，一直到伦乐市镇，以和三马丹至马兰诺湾泛婆大道接轨，迎接未来丹绒拿督将成为重点发展旅游天堂的目标。

泛婆大道第一阶段工程，即从砂州最南部的马兰诺湾延伸至北砂美里及汶莱边境的大道工程已如火如荼施工中。一旦竣工，民众除了仍旧可以过境汶莱接驳沙巴外，也可以绕道林梦通往沙巴。

当地居民对于此项工程也表示欢迎，认为前往伦乐道路一向来只有单程双向道路，一旦完成相信能带动当地的经济发展。

居民希望在施工过程当中加强照顾道路使用者的安全，并且可以置放更多的告示牌，这样在晚间时刻能让驾驶者看到，并加以留意，以免意外的发生。

道路是所有经济发展主要关键之一，而当泛婆大道竣工，也会相对的在各城镇之间建立起经济联系，从而让地方上获得发展。