小渝析完成心臟手術 善心組織理事愛心探訪

（古晋14日讯）之前患有心脏有孔，以致心脏肿大、心脏衰竭、胃食管逆流症，及背部长出草莓状血管瘤的刘渝析小宝宝，在西马私人医院顺利完成心脏手术后，现已回来古晋修养，且在康复中。

马来西亚《善心组织》全国副会长甲必丹拿督刘思乐与理事甲必丹田志和，特于今早到其12哩的住家，探访了小渝析。

在今天的探访中，大家很高兴看到小渝析的气色，与动手术之前相比，好了很多。目前，只希望小渝析的体重能继续增加。

在未来数个月，小渝析需要到三马拉汉心脏中心复诊，以及半年后再倒回吉隆坡鹰阁医院复诊。

目前只有6个月大的刘渝析小宝宝，是在出世后，就被发现患上心脏有孔，之后引发心脏肿大、心脏衰竭、胃食管逆流症，以及背部长出草莓状血管瘤，而急需赴吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术。

不过，由于赴吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术，至少需马币7万令吉的手术费与住院费。

面对庞大的医药费，当时，其母亲向马来西亚《善心组织》古晋理事求助，并经过该组织理事进行家访及了解小渝析的病情后，特捐助马币2万令吉，作为其手术费。

此举也取着抛砖引玉的作用，引起各界善心士人热烈回响，通过面子书的贴文，以及报章的刊载，善款源源而来，并在短短的24小时内，突破原本设下的7万令吉，成功筹集了马币20万令吉的医药费。

小渝析的母亲陈莉薇今天披露，庆幸当时有筹到更多的款项，因为小渝析在吉隆坡鹰阁医院，逗留加护病房20多天（每天约3千令吉的住院及医药费），且在期间小宝宝上述期间，因不适应而发烧，无法动手术，以及遇到农历新年，无医生看诊等。

因此，至于今天，小渝析的医药及住院费，高达10余万令吉。

她今天也再次承诺，扣除了所有医药费及其他费用之后，余下的款项，将交予《马来西亚善心组织》，让该组织去协助其他需要的病患者。

同时，她也感激各界善人心士在小宝宝手术之前所给予的捐助。

她说，小渝析目前所面对的问题，就是不太要吸奶瓶，吸了几下就不吸了，所以有时必须通过吸管方式喂奶。

她也披露，其实有许多善心人士通过面子书，或其他管道给予她和其丈夫留言，希望知道小渝析的近况，甚至要探访小宝宝。不过，她表示，听取医生的建议，避免小宝宝在修养期间受到其他病菌的感染，所以暂时谢绝善心人士的探访。

据悉，小渝析是于今年1月16日飞往吉隆坡，并于19日在吉隆坡鹰阁医院动心脏手术，且于2月11日（元宵节当天）傍晚5时45分飞抵古晋。

渡过手术难关之后，希望小渝析早日康复，当个健康宝宝。