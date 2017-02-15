首页 新闻 南砂新闻 小渝析完成心臟手術 善心組織理事愛心探訪

小渝析完成心臟手術 善心組織理事愛心探訪

发布于 February 15, 2017


（古晋14日讯）之前患有心脏有孔，以致心脏肿大、心脏衰竭、胃食管逆流症，及背部长出草莓状血管瘤的刘渝析小宝宝，在西马私人医院顺利完成心脏手术后，现已回来古晋修养，且在康复中。
马来西亚《善心组织》全国副会长甲必丹拿督刘思乐与理事甲必丹田志和，特于今早到其12哩的住家，探访了小渝析。
在今天的探访中，大家很高兴看到小渝析的气色，与动手术之前相比，好了很多。目前，只希望小渝析的体重能继续增加。
在未来数个月，小渝析需要到三马拉汉心脏中心复诊，以及半年后再倒回吉隆坡鹰阁医院复诊。
目前只有6个月大的刘渝析小宝宝，是在出世后，就被发现患上心脏有孔，之后引发心脏肿大、心脏衰竭、胃食管逆流症，以及背部长出草莓状血管瘤，而急需赴吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术。
不过，由于赴吉隆坡鹰阁医院进行心脏手术，至少需马币7万令吉的手术费与住院费。
面对庞大的医药费，当时，其母亲向马来西亚《善心组织》古晋理事求助，并经过该组织理事进行家访及了解小渝析的病情后，特捐助马币2万令吉，作为其手术费。
此举也取着抛砖引玉的作用，引起各界善心士人热烈回响，通过面子书的贴文，以及报章的刊载，善款源源而来，并在短短的24小时内，突破原本设下的7万令吉，成功筹集了马币20万令吉的医药费。
小渝析的母亲陈莉薇今天披露，庆幸当时有筹到更多的款项，因为小渝析在吉隆坡鹰阁医院，逗留加护病房20多天（每天约3千令吉的住院及医药费），且在期间小宝宝上述期间，因不适应而发烧，无法动手术，以及遇到农历新年，无医生看诊等。
因此，至于今天，小渝析的医药及住院费，高达10余万令吉。
她今天也再次承诺，扣除了所有医药费及其他费用之后，余下的款项，将交予《马来西亚善心组织》，让该组织去协助其他需要的病患者。
同时，她也感激各界善人心士在小宝宝手术之前所给予的捐助。
她说，小渝析目前所面对的问题，就是不太要吸奶瓶，吸了几下就不吸了，所以有时必须通过吸管方式喂奶。
她也披露，其实有许多善心人士通过面子书，或其他管道给予她和其丈夫留言，希望知道小渝析的近况，甚至要探访小宝宝。不过，她表示，听取医生的建议，避免小宝宝在修养期间受到其他病菌的感染，所以暂时谢绝善心人士的探访。
据悉，小渝析是于今年1月16日飞往吉隆坡，并于19日在吉隆坡鹰阁医院动心脏手术，且于2月11日（元宵节当天）傍晚5时45分飞抵古晋。
渡过手术难关之后，希望小渝析早日康复，当个健康宝宝。

载入更多相关文章

  • 處理公民權專案小組 呈砂84申請給內政部

    （本报古晋14日讯）砂福利、女性与社区发展部部长拿督陈赛明披露，一个包括她在内专门着手处理州内21岁以下无国籍身份人士及儿童案件的专案小组，已先后在过去呈交了84份相关公民权申请给…
    February 15, 2017
    0 second read

  • 助查詢社險申請情況 葉耀星探望失明女士

    （古晋14日讯）砂拉越人民联合党公共投诉局主任叶耀星日前接获来自八点地一名女士要求协助查询有关其社会保险福利金的申请情况。 …
    February 15, 2017
    0 second read

  • 巴魯比安促首長 闡明對伊刑法立場

    （本报古晋14日讯）公正党砂州联委会主席巴鲁比安促请砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里，在成为砂州首长后必须阐明他对伊斯兰法的立场。 …
    February 15, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭