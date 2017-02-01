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專注小型賽事磨練自己 李盈盈不強求一步登天

发布于 February 1, 2017


（吉隆坡31日讯）不强求一步登天，近来状态不俗的大马羽球19岁女单李盈盈更希望先多参加不那么高级别的赛事，磨练好自己才更上一层楼。

这位前世青赛亚军表示想在今年专注在比较小型的赛事并从中出发，才来准备其他大赛。“我知道自己（在羽坛）的位置在哪里，现在还不是我适合直接参加超级赛级别的时候，我还需几年的时间吧。”

她也说：“其实，我现在遇到的挑战并不在体能上面，而是比赛能力。有时，我会真的阅读不好对手的球路，我还需要累积更多的经验。”她也提起不久前打进大马大师赛(黄金赛)8强的经历说提升了自己的信心，也知道了自己离顶尖球手还有段距离。

空闲时会画漫画

另外，李盈盈其实也在漫画上展示了她的天分，以及按部就班和不着急的性格。在空闲时会画漫画的李盈盈说：“这会吃一些时间和需要耐心，不过这将帮助我放松自己。”

视戴资颖为偶像

将中华台北年轻好手、目前世界排名第1的戴资颖视作偶像的李盈盈，接下来的比赛任务即是2月中旬的亚洲混合团体赛，不过之后就回归到自己所盼望的国际挑战赛：23日至26日的波兰站和29日至3月2日的法国站。“希望能在这些比赛赢多点冠军，今年内世界排名挤进前40！”

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