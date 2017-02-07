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宗林園分層地契問題 當局未回應沒下文

发布于 February 7, 2017


（本报古晋6日讯）宗林园分层地契问题至今未获得解决，遥遥无期！古晋宗林园民众联谊会决定通过律师写信致函给该发展商和土地与测量局，要求当局正视有关问题。
古晋宗林园民众联谊会会长许乃涛指出，尽管已多次致函给发展商、土地与测量局及首长署，但遗憾的是，至今却没有得到当局的任何回应，以致宗林园分层地契问题未获得解决。
他在该会常年会员大会暨新春团拜上致词时表示，所做出的努力至今没得到回应，因此，他感到抱歉。
他称，该会在去年年尾召开会议决定通过律师致函给相关单位，希望相关单位不要以拖泥带水与不理不睬态度对待该会的诉求，并尽量协助解决问题。
同时，他还说，为方便其会员交流与联络，联谊会在去年中旬已成立了面子书，欢迎会员踊跃发表意见，以带入会议讨论。
另外，关于宗林园房屋因结构问题，导致如今面对漏水及造成损失，以及涉及该由谁负责去处理事宜，许乃涛建
议大家在第一时间写信通知宗林园发展商，而非其代理人，同时，自己应保留一份存底，以作为跟进或证据。
他呼吁会员们缴付宗林园产业火险保单，以防万一。若要更高的保额，可自行联络保险公司。

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