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安東尼主持 頒委任狀儀式 3人聯受委新科甲必丹

发布于 February 25, 2017
省长安东尼（左3）颁发甲必丹委任状给张雅木。
省长安东尼（左3）颁发甲必丹委任状给张雅木。


（本报美里24日讯）3名分别活跃于政经文教界的人联党员张雅木、严学忠及杨家瑆，今天受委为新科甲必丹，以罗东、瓜拉巴南，以及美里市区、滨海城公园及丹绒罗邦区华人甲必丹空缺。
一项移交委任状仪式今午在省公署举行，由美里省长安东尼卡迪尔主持颁发委任状仪式，在场见证的是砂州陆路航空交通安全与旅游部助理部长拿督李景胜、卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师、美里市长俞小珊、天猛公拿督斯里李旭同及县长阿都阿兹。
在今午的仪式上，安东尼省长也移交委任状予擢升为本曼查杨惠生，以及擢升为本固鲁的林礼钦。
3名首次受委为华人甲必丹的新人，分别是由人联党史纳汀支部与人联党卑尔骚支部所推荐，且都是该支部的党员。
现年63岁的张雅木一直活跃于罗东与杜当区，对当地区非常熟悉。他是填补林礼钦擢升为本固鲁后所遗留下的罗东区甲必丹空缺。
现年57岁的严学忠是填补瓜拉巴南区甲必丹空缺。严氏今午在夫人的陪同下前往省公署出席接领委任状仪式，从省长安东尼手中接委任状，担任瓜拉巴南的华人社区领袖。
另一名新科甲必丹杨家瑆（现年57岁）则是填补已故邱祖根遗留下来的美里市区甲必丹空缺。
而杨惠生是填补朱祥南病逝后留下的本曼查空缺。林礼钦则是填补杨惠生擢升为本曼查后所遗留下的本固鲁空缺。

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