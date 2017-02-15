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守喪無法公開露面 國陣派傳單查米拉口訊

发布于 February 15, 2017


（伦乐14日讯）鉴于丹绒拿督州议席补选国阵候选人拿督阿玛查米拉仍在守丧期，无法参与竞选活动，国阵助选机关将派发含查米拉个人讯息的传单，向民众解释查米拉无法露面的原因。
砂拉越首长政治秘书兼砂州国阵支持者俱乐部主席阿都拉赛多说，竞选机关在拜票时接获许多选民询问查米拉没有在场的原因。
他说，砂州国阵近日内将派发传单，传达查米拉的个人讯息。
“我们将印制不同方言版本的传单。”
阿都拉赛多造访新闻局设立的补选媒体中心时，受访时这么说。
他说，国阵竞选机关已向基层阐明查米拉无法参与竞选活动的情况，而大多数选民也了解查米拉的情况。
他补充，遗孀守丧期间不宜参与社会活动，也是许多社群共通的风俗文化。
阿都拉赛多说，国阵将加强助选机制，包括动员48名身为人民代议士的砂州国阵支持者俱乐部成员、土保党妇女组和青年团的人员，以及有政治秘书助阵。
他说，这批助选人员被派到选区助选，并收集民间的投诉和有待解决的民生问题，巨细靡遗地传达给相关单位，以解决问题。
他说，助选机关会通过社交媒体向在外地工作或居住的选民拉票，但主要还是会亲自接触当地选民拜票，这才是最有效的方式。

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