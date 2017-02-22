學前教育理事會 將搜集州內特殊兒數據

（本报古晋21日讯）砂福利、妇女与社区发展部部长拿督陈赛明表示，学前教育理事会欲在2017年搜集州内特殊儿童数据，以成立相关数据库。

与此同时，有关单位也会提升教师对特殊儿童的警觉性，特别是在他们的身心发展。

“我们希望能通过这方面的醒觉，能让教师们知道特殊教育涉及多个方面的需求。 ”

她是于今日下午，接见SEAMEO SEN董事拿汀雅斯敏胡欣等人后，为2017年国际特殊教育大会主持新闻发布会上，如是向媒体披露。

她说，特殊儿童、特殊教育等所面对的束缚包括父母如何以正确的方式介入特殊儿童生活以及康复过程。

陈赛明举例，患有迟语症的孩子，虽然已经4岁了但依然无法叫声爸爸、妈妈，那父母应该如何应对？

针对相关问题，父母首先必须带孩子到相关单位诊断。

不过，鉴于这些专科诊断涉及昂贵费用，因此对于父母们来说也是一个经济负担和生活挑战。

与此同时，在鉴定孩子面对特殊问题后，还需要清楚了解到如何能协助孩子。

她坦言，虽然砂拉越拥有社区康复中心，惟并没有医治迟语症的专人。 再说，州内迟语症治疗师、物理治疗师等非常有限；砂州地广人疏对特殊儿童家长带来的挑战。

鉴此，陈赛明呼吁人们踊跃报名参与大会，毕竟砂拉越能代表马来西亚担任东家，是百年难得一见的机会。