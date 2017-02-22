孫志樺：屬砂族群文化 承認非法鬥雞

（本报古晋21日讯）因非法斗鸡而于昨日在三马拉汉推事庭被遭提控的拿督孙志桦坦言其是25名被告的其中一人，也表示接受虐待动物指控。惟，他认为斗鸡是砂拉越传统文化活动之一，更表示本身没有隐瞒对斗鸡的喜好。

针对非法斗鸡而遭提控事件，拿督孙志桦向媒体披露，其本身在13岁开始便跟随父亲参与斗鸡活动，同时，也是他兴趣之一。

他说，斗鸡对加帛居民来说是再普通不过的活动兼娱乐，也是当地达雅族群的传统文化。

他表示，本身自小跟随父亲到斗鸡现场参与斗鸡，至今也超过50年。

孙志桦叙说，以前几乎每个星期，在加帛的各个甘榜都会有斗鸡活动，那是再平常不过的事情，也不需要大惊小怪。

尽管本身因为斗鸡事件而被提控，惟他依然赞扬警方办事效率高，在接获情报后立即行动。

鉴于有关斗鸡活动触犯法律，因此他不会怪罪于人。

不过，他强调，斗鸡是砂拉越部分族群的文化，因此并非属罪行。

他称，就如在菲律宾，斗鸡活动还是合法化，甚至拥有大规模的斗鸡场。

他也说，与赌博比较，斗鸡并不是大件事，因为他们也需要心血和心思，花费整整1年多的时间将小鸡饲养长大。

对于是否因为有心人士向警方举报时，孙志桦不愿置评，仅表示本身是已退休的政治人物，若确实有人要这么做也无所谓。

他也一再强调，斗鸡就是他的文化和兴趣。