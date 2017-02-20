媒體續駐守醫院外 警增人力加強保安

全国副总警长拿督斯里诺拉昔指出，金正男命案，警方已扩大追捕的范围，除了4名主要嫌犯，警方还在通缉3名男子，其中一人为30岁的朝鲜男子，另外两名男子的身份则还在确定中。

（吉隆坡19日讯）金正男遗体停在太平间已第6天，除了国内外媒体每天驻守采访，另有警员与辅警，在太平间内外驻守加强保安工作，双方都在打“持久战”！

根据在场的记者形容，如今只要遗体一天仍在医院，媒体就不敢放松，驻守在太平间外采访。

死者遗体在首两天晚上，停放在布城医院太平间，并于第三天转送到吉隆坡中央医院太平间。

此案曝光后，警方便派员驻守太平间，防止不愉快事件的发生。

在吉隆坡中央医院方面，而平时只有两三名辅警驻守的太平间，突然增添人力，这几天在太平间内外部署更多辅警。

一些要办理领尸手续的其他家属，原本可在接受辅警询问后，便一起进入太平间，如今只能派一两名代表，其他人只能在太平间等候。

一名辅警表示，他们因为金正男的遗体留在太平间，受召驻守太平间。

除了辅警，来自金马警区的警员，也在这段期间加强巡逻。

命案引全球關注 社媒被“洗版”

金正男命案吸引全球读者关注，在这几天一直被网友在社交媒体“洗版”。

在金正男命案曝光后，多家国外媒体特别搭乘飞机前往我国，采访这示轰动的命案跟进；而国内媒体也不逞相让，竞相挖掘更深入的命案内幕。

因为此案受到重视，除了媒体忙于四处奔波采访，直接或间接参与此案调查工作的警员，如今更忙于四处搜集更多证据，以侦破此案。

在这段期间，媒体四处打听内幕消息，了解命案中死者背景、死前的情况、落网疑犯的动静、背景、样貌、被拘捕后的下落、同谋等，吸引网友浏览。

同时，社交媒体在过去几天，也一直出现这宗命案的各种报道，许多网友纷纷转载或点击阅读多家媒体针对此案的报道，并对此案议论纷纷。

金正男隆机场被毒杀案时间流程

6日：金正男抵达我国。

13日：金正男准备搭乘8时左右的班机飞往澳门。

－上午8时许，他在离开移民出境柜台前，突有两名女郎趋近，其中一人以沾有不明液体的布捂住他的脸部，两人约10秒后秒后离开。

－上午9时，金正男向机场柜台人员求助时，曾表示遭人用不明液体住他的脸，而感到晕眩。

－金正男被送入附近诊所，随后被转送布城医院途中不治，他的遗体停放在布城医院太平间。

14日：

－朝鲜驻马大使馆于星期二派人到布城医院，要求领取金正男的遗体，被告知金正男的解剖还没有进行，且应根据正式程序办理领取金正男遗体的手续，而拒绝他们的要求。

－晚上时分，南韩媒体揭发此事，还一度报导金正男遭人派出女特工以毒针刺死。

－国内媒体纷纷跟进与报导此案，全国总警长卡立于当晚发声明，证实一名来自朝鲜平壤的47岁男子Kim Chol，从机场送院途中身亡。

15日：

－上午8时，大批媒体到布城医院太平间，但遭保安禁止进入太间内；雪邦警区主任阿兹也到太平间。

－上午8时20分，一名手持越南观光签证的29岁女子Doan Thi Huong，在吉隆坡第二国际机场落网，警方相信她与此案有关。

－上午8时55分，院方安排将死者遗体送往吉隆坡中央医院太平间停放。

－上午时分，警方重返现场查案。

－下午2时许，朝鲜驻马大使姜哲现身在吉隆坡中央医院太平间。

－傍晚时分，26岁本地男子莫哈末法力（Muhammad Farid Bin Jalaluddin）被拘捕。

－晚上8时，大使馆官员与警官对话后，陆续乘坐官车离开医院。

16日：

－凌晨2时，警方拘捕一名手持印尼护照的19岁女郎西蒂艾沙，后者是第二名莫哈末法力的女友。

－上午8时，媒体兵分两路，在雪邦与莎亚南法庭驻守，以采访申请延长第一名女疑犯拘留过程，以及拍摄她的样貌。

－上午10时30分，推事莎丽花慕哈敏搭乘警车进入雪邦警区总部，申请处理两名女疑犯的延长拘留程序，半小时后离开。

－副首相兼内政部长阿末扎希表示，在与朝鲜驻马大使馆核对资料后，证实死者是金正男，后者持有“金哲”（KimChol）的身分及合法的护照，入境大马。

17日：

－凌晨2时许，警方将两名女疑犯带往现场重演案发过程。

－晚上9时50分，47岁朝鲜籍男子，在首都旧古仔路一间共管公寓单位落网。

－晚上11时许，姜哲办理领取死者遗体的手续不遂后，在太平间外向媒体发表声明，指大马故意拖延领尸手续。

18日：

－卡立驳斥姜哲指大马故意拖延领尸手续的说法，强调若未获得金正男家属的脱氧核酸核糖的样本，命案调查工作就无法完成。

－下午4时许，朝鲜籍疑犯被带往法庭申请延长拘留。

19日：

－下午1时30分，全国副总警长诺拉昔针对此案，首次召开警方记者会。