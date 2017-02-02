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妻舅遭劫傷 黃培根評治安敗壞

发布于 February 2, 2017
身上多处刺青的男子在案发后被警方逮捕。
身上多处刺青的男子在案发后被警方逮捕。


（本报诗巫1日讯）在邻近中学放学时分人潮众多的当儿，公然持械抢劫伤人，行动党砂州副主席黄培根州议员严正促请警方必须即刻采取行动，将行凶者绳之以法，并控上法庭定罪，还诗巫人民一个安全的居住环境。
今日下午1时许于诗巫圣心中学对面咖啡店发生的持斧头伤人案，受害的男子乃行动党柏拉旺区州议员黄培根的妻舅。
在接获通知后，黄培根随即赶抵现场，并火速将其妻舅送往拉让专科医院接受诊治并缝伤口。同时，他也陪同事发当时在现场目睹整个案发经过的外甥女，前往警署报案。
黄培根在受访时对《联合日报》记者指出，他也向案发现场的邻近商家取得了闭路电视摄录的画面，可以看到清楚的案情。
“今天发生这起案件，并非基于他是我的妻舅，而是这再次曝露了诗巫治安的败坏程度。”
黄培根宣称，他已向妻舅确认过去是否认识对方，而其妻舅强调，双方不仅从未相识，且过去也不曾见过行凶者。他透露，当时行凶者还凶悍地威胁其妻舅不要追究此事，还说“不要把事情闹大”。
此外，他的女同伙也紧追着当时以手机拍摄案发现场照片的外甥女，要她马上删除手机中的照片，二人的行径令人发指。

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