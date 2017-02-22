如通過將在3月啟動 英上議院開始審議脫歐法案

（英国伦敦21日综合电）英国议会上议院20日开始审议英国“脱欧”法案。本月上旬，英国议会下议院以494票支持、122票反对的压倒性多数通过“脱欧”法案，并将法案移交上议院审议。如果上议院也通过这项法案，英国将在3月底之前启动“脱欧”程序。

英国首相特雷莎·梅当天在上议院旁听了议员们对法案的辩论。按照英国的宪政惯例，首相只能在下议院审议法案时进行答辩，而无权参与上议院的辩论，只有在极其重要的时刻才会到上议院旁听。

保守党上议院领袖埃文斯表示，在去年6月的全民公投中，英国人民决定退出欧盟，政府目前正在遵照公投的结果采取行动。上议院应该尊重全民公投的结果，也应该尊重民选的下议院通过的法案，让法案尽早付诸实施。

工党上议院领袖史密斯表示，上议院应该对法案提出合理的修改意见，这不是阻挠“脱欧”的进程，而是把修改法案作为“脱欧”进程中的一部分。

在上议院举行辩论的当天，一些民众在议会大厦外举行示威游行，呼吁议会保障在英生活的欧盟公民的合法权利。

本月初，英国政府发表“脱欧”白皮书，列出了英国政府在未来“脱欧”谈判中将秉持的12项准则，包括限制移民、保护劳工利益、与欧盟达成自由贸易协定等。

英国政府计划在3月底前触发《里斯本条约》第50条，正式开启“脱欧”谈判。按照欧盟法律，“脱欧”程序一旦启动，有关各方须在两年内完成谈判，如需延长谈判，应得到其他27个欧盟成员国的一致同意。