女子開車閃避不及 8腳車少年被撞死

8名青少年当场死亡，遗体盖上白布，等候载往医院太平间解剖。

（新山18日讯）22岁女子找朋友后开车回家，闪躲不及而撞上占据公路聚集骑改装脚踏车的青少年，酿8死8伤悲剧。

柔州苏丹依布拉欣殿下闻讯，到新山太平间慰问死者家属。

这起死亡车祸是今日凌晨大约3时，在内环公路，靠近玛目地亚坟场路段发生。

死者年龄介于13至17岁。据知，8名青少年都是学生，当场死亡，另8名青少年送往新山中央医院治疗，2人重伤，其他轻伤，在医院治疗中。

死者家属已在太平间，办理领尸程序。

新山南警区主任苏莱曼说，案发当时，一群大约30至40名青少年，骑着改装的脚踏车，当时，华裔女司机从彩虹花园路段返回士古来，经过该路段时，撞向这群占据路段的青少年。

他说，因该路段从高坡向下，加上路段黑暗和转弯，且青少年占据路段，并准备要集体飙车，使肇祸司机来不及闪躲。

他指出，肇祸司机没有喝醉，也没高速驾驶，警方没有扣留司机，只是协助调查。

他说，警方援引1987年陆路交通法令第4（1）条文调查案件。

新山市区巫统区部主席罗斯里说，有关情况在2008年前已存在，虽然多次接获投诉，但束手无策。

他希望，案发地点是车祸黑区，希望有关执法单位，可正视并解决问题。他建议，警方捉到这些骑改装脚踏车的青少年后，不要归还脚踏车，同时劝请家长小心照顾孩子，因为午夜和凌晨，不应是青少年活动的时间。

苏莱曼说，除了飙车党，警方也取缔改装脚踏车聚集飙车的青少年。

他说，警方过去采取28次取缔行动，充公37辆改装脚踏车，包括没有刹车器、没有灯和改装车轮。

他说，今年1月至今，警方也展开5次取缔行动和充公17辆改装脚踏车。他指出，这些青年通常会在午夜和凌晨3时左右，在没有车流量的时候聚集飙车。

他说，家长必须小心看顾孩子，如果疏忽照顾，可在儿童法令第33条文下被控。