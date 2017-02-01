女嬰“腹裂”器官全外露 年初二被棄醫院

（中国31日讯）大年初二（29日）晚上8时许，黑龙岗哈尔滨市儿童医院的保安在医院巡视时，突然听到一阵婴儿的哭声，随后发现一名被遗弃的婴儿。最令保安吃惊的是这名女婴的肚子很小，肚子下面有很多腹腔器官裸露在外。包裹孩子的小被里没有任何身份资料。

儿童医院行政科和保卫科接报调查，发现当日下午一名男子曾抱着这名女婴先后到医院外科和内科，向医生询问病情。这名女婴刚刚出生一天，是“腹裂”患儿。

当晚，儿童医院院长丁凤姝同意向收款处暂借款5000元人民币（约3219令吉），为患儿交了住院押金，办理住院手续，还为她取名为“初二”。医生指，初二包括胃以下的所有消化系统都在腹腔外，属于严重腹裂。她的腹腔大小仅是正常孩子的三分一，如果一次性将肠管放入腹腔缝合，可能因腹腔小、腹压高，血液循环不好，导致肠管坏死，危及生命。

医生在初二肚脐附近的腹裂处安了一个大袋子，把孩子裸露在外的器官装进袋子。通过消炎、补液等方式，将肠管一点一点回纳腹腔。这个袋子可避免初二裸露器官感染，肠管水肿、坏死等问题。

儿童医院普外儿科主任张世伟说，腹裂是一种先天性畸形，虽然初二病情较重，但治愈希望高达80%。哈尔滨市儿童医院自2009年收治第一宗腹裂患儿起，已治愈十多个病例。张主任说，如果初二一切顺利，治疗腹裂的费用约为2万元（约1万2878令吉）。目前，医院已报案，警方已经调取闭路电视录影，正在寻找初二家人的资料。