首页 新闻 两岸三地 女嬰“腹裂”器官全外露 年初二被棄醫院

女嬰“腹裂”器官全外露 年初二被棄醫院

发布于 February 1, 2017
gg16


（中国31日讯）大年初二（29日）晚上8时许，黑龙岗哈尔滨市儿童医院的保安在医院巡视时，突然听到一阵婴儿的哭声，随后发现一名被遗弃的婴儿。最令保安吃惊的是这名女婴的肚子很小，肚子下面有很多腹腔器官裸露在外。包裹孩子的小被里没有任何身份资料。
儿童医院行政科和保卫科接报调查，发现当日下午一名男子曾抱着这名女婴先后到医院外科和内科，向医生询问病情。这名女婴刚刚出生一天，是“腹裂”患儿。
当晚，儿童医院院长丁凤姝同意向收款处暂借款5000元人民币（约3219令吉），为患儿交了住院押金，办理住院手续，还为她取名为“初二”。医生指，初二包括胃以下的所有消化系统都在腹腔外，属于严重腹裂。她的腹腔大小仅是正常孩子的三分一，如果一次性将肠管放入腹腔缝合，可能因腹腔小、腹压高，血液循环不好，导致肠管坏死，危及生命。
医生在初二肚脐附近的腹裂处安了一个大袋子，把孩子裸露在外的器官装进袋子。通过消炎、补液等方式，将肠管一点一点回纳腹腔。这个袋子可避免初二裸露器官感染，肠管水肿、坏死等问题。
儿童医院普外儿科主任张世伟说，腹裂是一种先天性畸形，虽然初二病情较重，但治愈希望高达80%。哈尔滨市儿童医院自2009年收治第一宗腹裂患儿起，已治愈十多个病例。张主任说，如果初二一切顺利，治疗腹裂的费用约为2万元（约1万2878令吉）。目前，医院已报案，警方已经调取闭路电视录影，正在寻找初二家人的资料。

  • gg19

    出世臍帶受感染 9歲女全身血管隨時爆

    （澳洲31日讯）澳洲新南威尔斯一名女童身患罕见疾病，随时会出血，有生命之虞，她曾试过突然吐血达3公升。幸好美国一名医生愿意为她做手术把病治好，她的家人正筹钱尽早让女儿飞到美国治病。…
    February 1, 2017
    1 second read
  • gg18

    攀野長城被困懸崖 兩美遊客手機閃燈求救

    两名美国游客大年初二（1月29日）下午4时30分许，攀爬北京怀柔区箭扣野长城时被困，7名消防员接报到场救援。 直至傍晚6时许，消防员救出被困游客，将两人护送到山下，并转交给警方作进…
    February 1, 2017
    0 second read
  • 《生肖鸡》只有一毫米 ，雕刻难度颇高。

    毫芒雕刻鬼斧神工 1毫米雞向您拜年

    迎接2017“鸡年”到来，台湾知名毫芒雕刻家陈逢显利用3个月，雕刻出一毫米世界最小的鸡雕刻。该鸡只有1毫米，站在一颗小石头上，小石头上写有“一鸣天下白”字句。雕刻的是一只公鸡，是以…
    February 1, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • gg18

    攀野長城被困懸崖 兩美遊客手機閃燈求救

    两名美国游客大年初二（1月29日）下午4时30分许，攀爬北京怀柔区箭扣野长城时被困，7名消防员接报到场救援。 直至傍晚6时许，消防员救出被困游客，将两人护送到山下，并转交给警方作进…
    February 1, 2017
    0 second read
  • 《生肖鸡》只有一毫米 ，雕刻难度颇高。

    毫芒雕刻鬼斧神工 1毫米雞向您拜年

    迎接2017“鸡年”到来，台湾知名毫芒雕刻家陈逢显利用3个月，雕刻出一毫米世界最小的鸡雕刻。该鸡只有1毫米，站在一颗小石头上，小石头上写有“一鸣天下白”字句。雕刻的是一只公鸡，是以…
    February 1, 2017
    0 second read
  • gg15

    家長任2歲兒挑機公雞 網民：啄盲怎麼辦？

    （中国31日讯）湖南怀化一名2岁男童，在大年初一生平第一次见到大公鸡，家长从旁拍片，还鼓励他：“跟它玩，一起玩好不好？” …
    February 1, 2017
    0 second read
Load More In 两岸三地
评论功能已关闭