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奧斯卡提名人午宴 呼籲多元與言論自由

发布于 February 8, 2017
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第89届奥斯卡颁奖礼将于27日早上举行，按照惯例，主办方美国影艺学院都会设午宴让提名人聚首一堂以作交流，今年亦不例外，获14项提名的《乐来越爱你》导演达米恩查泽雷（Damien Chazelle），男女主角赖恩高斯宁（Ryan Gosling）和艾玛史东（Emma Stone），《第一夫人：积琪莲甘乃迪》妮坦莉宝雯（Natalie Portman）等165名获提名的电影工作者及演员列席，并拍摄了大合照。
美国影艺学院主席Cheryl Boone Isaacs更对众多奥斯卡提名人表示，“全球艺术自由当前所面临的挑战，为1950年代以来最急迫的一次。”她指的是当年电影界的反共黑名单。她在午宴上提到，影艺学院为电影工作者准备的位置，有许多都空着。她所指的大概是入围最佳外语片的 《伊朗式迁居》（The Salesman）导演法哈迪，以及女主角Taraneh Alidoosti，上周表示将杯葛奥斯卡奖颁奖典礼，抗议美国总统特朗普对伊朗与另外6国所设的旅游禁令。虽然Cheryl没有直接点名旅游禁令，但她说：“我们应挺身反对这些试图限制我们言论自由的对象。”

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