大馬華語規範理事會 統一臉書茲卡鍾氏

张盛闻（中）在锺启章和吴恒灿等人陪同下，公布3个中文规范。

（布城13日讯）马来西亚华语规范理事会今日召开“第43次常务会议”后，议决规范2个中文译音和一个中文姓氏，分别是“脸书”（Facebook）、“兹卡（Zika）”以及“锺”，以解决各种翻译引起的混淆。

该理事会主席拿督张盛闻形容，我国是拥有最多不同中文翻译版本的国家，各别媒体均使用各自的翻译。

也是教育部副部长的张盛闻，今日在两位副主席拿督吴恒灿、拿督陈耀星和委员锺启章等人陪同下，召开记者会时说，他们以后会继续规范在国内产生混淆翻译和字眼。

张盛闻希望大家日后可统一使用“脸书”和“兹卡”，而不是沿用“面子书”，况且“兹卡”也接近英文发音。

他也说明，“锺”本是姓氏，不应以时钟的“钟”作为简体字的准则。

他续说，理事会也探讨向中国国务院要求，规范“首相”和“纳吉”的中文翻译，而非继续沿用目前的“总理”和“纳吉布”。

“我们将会在近期内拜访中国驻马大使馆，与他们讨论后，设法致函到中国国务院。我们所了解的是，中国方面的统一（规范）名称由新华社决定，新华社隶属中国国务院。”

“2017-2019马来西亚华语规范理事会委员”新阵容出炉，教育部副部长拿督张盛闻接棒成为新任主席。

张盛闻表示，他在成员推举接下主席棒子，而理事会成员则由来自各单位代表出任。

根据该理事会委员名单，三位副主席分别由马来西亚翻译与创作协会的拿督吴恒灿、马来西亚中华大会堂总会的拿督陈耀星博士以及董教总的杨欣儒出任。