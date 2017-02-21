大馬召回駐朝大使 召見朝大使解釋指控

姜哲在大使馆发表声明，谴责我国。

（布城20日讯）外交部就朝鲜驻马大使姜哲上周发表措辞强硬的言论，今日传召姜哲要求给予解释。

此外，我国驻朝鲜大使也被传召返国给予进一步说明。

姜哲周一上午9时55分乘坐官车抵达外交部。外交部也发表声明证实这项会面。声明指出，这项由我方外交部副秘书长(双边事务)拉惹努希万再纳阿比汀与姜哲的会面，旨在要求姜哲大使要求进一步解释其声明中对马来西亚的指控。

声明说，马来西亚政府认为姜哲的言论毫无根据，也严正看待这项侮辱我国声誉的指控。

姜哲上周五试图领取金正男的遗体不果，于周六凌晨在吉隆坡中央医院向在场的媒体发言时，措辞强烈谴责大马当局试图隐瞒某些事情，并与朝鲜的敌对势力勾结，因此朝鲜当局拒绝承认大马对金正男遗体的验尸结果。

姜哲在声明中指出，大马政府在未经朝鲜代表见证下，单方面强行解剖死者遗体，有违人权、国际法与外交法。他认为有人试图借此事，来转移韩国总统朴槿惠闺蜜干政案调查工作的视线。

“大马政府受促尽快归还金正男的遗体，否则会把此事带上国际法庭。”

外交部在声明说，姜哲的言论让人觉得马来西亚政府“在隐藏一些事情”，并指控马来西亚与外来权力勾结以处理朝鲜一名公民在本月13日死亡的案件。

在约一小时半后，姜哲座驾离开外交部，尽管过半百媒体挡在通道，试图让姜哲座驾停下发表谈话，在车子经过时，一些记者也敲打车窗，但该座驾只是放缓车速，并未停下，在外交部保安人员开路后，车子随即扬长而去。

另一方面，首相拿督斯里纳吉认为，朝鲜应该明白在调查该国领导人金正恩胞兄金正男命案时，我国是受自己国内法律所约束的。

他说，我国没有意图破坏朝鲜。

“我们的警察及法医很专业，我很有信心他们会客观地对待所做的事情。”

他今日为一国际论坛主持开幕仪式后，针对朝鲜建议与我国联合调查金正男命案一事这么回应。

较早前，朝鲜驻马大使姜哲指出，该国是基于命案产生很多疑问及矛盾而提出联合调查建议，以便能进一步厘清该命案。