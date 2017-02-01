大選議席分配達共識 希聯新春後開會商討

左起为施志豪与巴鲁比安受访时摄。

（本报古晋31日讯）砂州公正党主席巴鲁比安指出，该党与希联成员党针对全国大选议席分配事宜乃达成共识，并在农历新年过后，即一或两周内召开有关会议。

“对于国选的议席分配事宜，我们将会尽快发布联合声明。”

他补充，该党一直有在与希联成员党沟通，包括诚信党在内。

他强调，由于是涉及砂州的国选议席分配，因此与伊斯兰党毫无相干。

也为巴卡拉兰区州议员的他是于今日出席砂公正党新春团拜后受询时，如是表示。

另一方面，巴都林当区州议员施志豪在受询时指出，该党已有国选候选人名单，惟，目前并不是时候发布。

他解释，该党仍针对候选人条件以决定由谁出战，因为有些选区的潜能候选人不仅只有1人。

他说，潜能候选人选一般是由该党当地区部领袖所推荐，有的选区也拥有超过1名的潜能人选，因此，党必须严谨筛选最合适的候选人出战国选。

询及合适鉴定候选人名单时，他解释没有这么快，因为党领袖必须进一步了解候选人的素质和条件，也不排除在年中才会产生候选人名单。

“这些潜能候选人都是道地人，目前已积极在各选区上活跃走动。”