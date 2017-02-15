大選棄州攻國言之過早 贊比里：交黨最高層決定

（怡保14日讯）霹雳州务大臣拿督斯里赞比里表示，在来届大选他是否会弃州攻国，就交由党最高层来决定。目前谈论他在来届大选的政治动向言之过早。

也是霹雳州国阵主席的赞比里指出，昨天接受电台的访问时有询问他在来届大选是否会弃州攻国，而他的回答是交由党高层来决定，然而本地一家马来报章却大事炒作他将在下届大选，准备弃州攻国。

赞比里周二在金宝太子城为霹雳运通有限公司耗资1亿2千800万令吉兴建的金宝综合巴士总站大厦主持动土礼后，在记者会向媒体发表上述谈话。

另外，大臣透露，霹雳州政府已经向马来西亚机场有限公司建议，州政府自行在怡保苏丹阿斯兰莎机场安排巴士运载搭客的服务。

他指出，霹雳运通有限公司会提供相关的巴士运载服务，因此，希望马来西亚机场有限公司能够批准州政府的有关建议。

他说，怡保机场并不是繁忙机场，而且终站离飞机停泊处不到200公尺，一旦雨天，会对搭客造成不便，因此，州政府只是要解决问题。

较早时，霹雳运通有限公司主席丹斯里郑可扬指出，由该公司发展的金宝综合巴士总站大厦占地3.72英亩，预计会在18个月后建成，届时设有购物中心、会议中心、电影院及保龄球场等设施。

他披露，该公司已在美罗购置一块占地4.9英亩的土地，供作巴士总站发展计划。

出席观礼者计有该公司董事经理拿督斯里张广威、执行董事拿督张珌瑞、副财长拿督李志亮、陆路公共交通委员会主席丹斯里赛哈密、霹华堂代主席拿督蔡文玉、霹雳州秘书拿督布哈、诺丽行政议员、承包发展商拿督黎国兴等 。