多涉及電流接駁 “生病”工程終完工

依斯迈沙比利（中）颁发卓越服务奖予该部属下得奖职员后召开新闻发布会。

（本报古晋23日讯）乡村与区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比利表示，截至2010至2015年，耗资总额4亿9千万令吉的90项工程当中，有45个是属于面对问题的“生病”工程，不过该45工程如今已经完工。

他说，目前已经不再有生病工程，其中大部分已经在砂州州选前完工。

他形容，“生病”工程，多数是涉及电流接驳的工程。

至于的乡区水供工程，他说，在第十大马计划下共宣布展开78项工程，总共耗资20亿，其中只有2项生病工程，即位于在大富村（土地问题）以山都望（设计问题），如今已获得解决。

至于2017年水供发展工程，他表示今年砂州共有7项大型工程落实，总共耗资5亿3千712万令吉，其中也包括砂首相在丹绒拿督及碧湖区宣布的水供工程。

他是今早出席该部举办的2016年卓越服务奖颁奖仪式后，召开新闻发布会时，如是指出。此外，对于郊区道路工程方面，2016年共有17项工程，有关工程都顺利进行，而2017年将增加30个，目前正在执行中。

“一些工程延迟是因为往往涉及郊区甘榜人民的土地，一旦受到居民反对便会导致工程受阻。”

另一方面，他在较早前于上述颁奖仪式上致词时也指出，该部的发展拨款当中，有25%是指定拨给砂拉越州做出乡区发展工程用途，可见砂州获得大份额的拨款。

他说，沙巴州同样获得约25%拨款，而其余50%拨款则拨给西马各州属，作为相关用途。