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外籍人士入境 圖「移形換步」 移民局矢揪 幕後集團

发布于 February 24, 2017
拿督斯里慕斯达法是于昨日上午，与砂拉越州政府探讨“频密游客特别通道”事项后，摄于新闻发布会。左起为副州务秘书伊斯玛威、内政部代表茜蒂和砂移民局局长肯拉本。
拿督斯里慕斯达法是于昨日上午，与砂拉越州政府探讨“频密游客特别通道”事项后，摄于新闻发布会。左起为副州务秘书伊斯玛威、内政部代表茜蒂和砂移民局局长肯拉本。


（本报古晋23日讯）马来西亚移民局总监拿督斯里慕斯达化披露，最近出现伪造国内航班登机证的非法集团，协助外国人通过国内飞行的假象逃避移民局安检潜入砂州。
移民局在上周六开始于古晋国际机场逮捕了至少40名企图用这种方法闯关的外国人士。这包括了在2月18日首批被逮捕的10名印尼籍男女。
他指出，非法集团是利用移民局在国内航线的安检漏洞来协助外国人潜入砂拉越和沙巴。因为我国的飞行航线有国内航线和国际航线两种。国内航线的旅客的抵达后不必通过移民局柜台检查其护照。
“事实上，他们是以国际航线进入古晋，但是当他们抵达后却出示国内航线的登机证来逃避护照检查。”
根据移民局所得到的情报，他相信这些外国人士以这种方式进入砂州存有其他的目的。
他说，如果这40个人是以社交访问签证入境，他们只有30天的访问期限。但若他们以逃避移民局安检的方式，则可以逗留更久。
慕斯达化是于今日在新闻发布会上，如是指出。
慕斯达化在昨日抵达古晋后，也参与了有关的行动，并发现他们所采用违法的方式进入沙巴和砂拉越。
“在砂拉越有40个案件是涉及上述被现的手法，目前移民局正在展开调查，并将对涉案的外国人及非法集团采取行动。”
他称，该局将会在发现新的犯罪手法后，确保整个犯罪链斩断。所以任何依旧尝试违反法律的集团或个人，移民局将会采取行动对付他们。
他表示，外籍人士逾期逗留或违反访问签证的条款都是不法的行为，移民局将会严正采取行动。
他指出，被逮捕的40名外籍人士已被送往扣留营，一旦确认他们的犯罪行为，他们将会被提控。

慕斯達化促雇主6月30前
向註冊外勞執法卡
（本报古晋23日讯）马来西亚移民局总监拿督斯里慕斯达化促请聘有无工作准证外劳的雇主，在今年6月30日之前向移民局注册外劳执法卡，以便拥有为外劳申请合法工作准证的寛限期。
他说，移民局在西马推行了外劳执法卡，让那些工作准证已到到期或无工作准证的外劳注册，以免在6月30日过后该局展开的行动中被取缔。
他表示，这项措施也将延用在砂拉越，雇主可以在6月30日之前向移民局注册外劳执法卡，以便雇主可以在2018年2月15日之前重新为有关外劳申请工作准证。
他认为，这是雇主们应把握的机会。
慕斯达化是于今日在新闻发布会上，如是指出。
他表示，若雇主在6月30日前没有为非法外劳注册，移民局将会采取行动对付那些固执的雇主。
他说，这项措施是为了解决非法外劳的问题。该局在过去一直都被指责国内有太多的非法外劳，该局了解外劳对各领域工业发展的重要性，在给予外劳注册的协助外，该局在取逮非法外劳方面不会妥协。
他指出，该局将会根据政府和内政部制定的法律条款来执法，以维护国家社会和人民的安宁。

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