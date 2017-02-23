外擴團隊卓越準則會議 助企業調整 評估發展項目

（本报古晋22日讯）大马生产力局在砂区每两年都会进行一次外扩团队卓越准则迷你会议，距离上一次举办是在2015年，当时参与团队也从2013年的9个增至2015年12个。

大马生产力砂区局长登姑阿兹米玛吉是于今日在该局举办2017年外扩团队卓越准则会议的汇报上致词时，如是表示。

他称，召开外扩团队卓越准则迷你会议旨在帮助参与是项会议的企业集团，透过发展项目企划呈现，以协助他们调整与评估标准，而会议的评估小组也会为他们反馈意见与建议。

鉴于此，他促请相关企业集团单位能踊跃参与响应即将于今年4月11日举行的大马生产力局砂区外扩团队卓越准则迷你会议，以协助事业发展更上一层楼。

他表示，大马生产力局顾名思义透过有效计划，协助本地企业集团提升生产力及工作质量，而外扩团队卓越准则会议即是其中一环。

他补充，外扩团队卓越准则会议无疑是各企业集团最好的经验分享平台，各方可以在交流分享之际互补各自的不足之处。

他还说，今年的质量控制公约国际大会（ICQCC）将于今年10月24至27日在菲律宾马尼拉举行，而砂州的一些团队亦受当局之邀参与此项大会。

较后，他在新闻发布会上亦指出，该局于今年已拟定了系列全新的计划与活动，并锁定三个主要目标群体，即最高管理层、中阶管理层以及执行人员，以期为他们带来更大的帮助。

他补充，当局将于今年11月13日至16日将专为州内高级管理层设定的卓越业务工作坊，并以例研究方式进行探讨，参与者可以借此平台互相交换意见，对此，他希望能吸引来自公共服务领域及私人界的参与。