首页 新闻 国内新闻 外國貨船改道往沙巴救助 毒氣泄漏致1死3傷

外國貨船改道往沙巴救助 毒氣泄漏致1死3傷

发布于 February 14, 2017
消拯局员抬走一名中毒的伤者。
消拯局员抬走一名中毒的伤者。


（亚庇13日讯）又一起船难！但这次遭殃的是越南人。
载运货物的外国货船泄漏致命气体，造成船上21人吸入有毒气体后不适送院，其中1人中毒身亡，另有3人重伤。
大批消拯员接报赶至，穿上化学物品保护袍展开戒备，并把所有吸入气体的船长及船员送院观察。
这艘载着大量白米的货船由越南开往菲律宾途中，因泄漏有毒气体，导致1名船员丧生及3人情况危急，被逼改变航道，前来沙巴救助。
越南注册的Vimaru Pearl号货船于今日傍晚6时30分抵达亚庇丹绒里拔海港，3名伤者立刻由下午时分即在海港等候的救伤车送往医院急救。
这艘货船是于上周四凌晨3时许由胡志明市出发，原定在明日（14日）上午抵达菲律宾南部的海港，因突然事件，因此转道至亚庇求助。
消防及拯救局沙巴州助理主任凯鲁阿朱万说，该局于周一下午2时34分接到通知有货船发生泄漏毒体。
“我们初步接到通知是漏气，气体由白米储存室进入机械房，数名船员情况危急。”
穿上化学物品保护袍的消拯员危险化学物品处理队在船抵达之后，除了把所有人带离船舱，也在船上进行清理和排除有毒气体工作。
警方也在过后将在船上中毒死亡的船员送往太平间检验。初步了解无人受困，至于外泄气体是否真正有毒，当局正在全面调查。
院方当天晚上证实中毒入院的3名船员情况稳定，但仍然留在医院接受观察。

  • ENT051502

    宣傳海報遭下架 明哥：這是一個笑話

    达明一派将于3月举行红馆演唱会，其港铁宣传海报突然“被下架”，引起不少揣测。黄耀明与刘以达昨日穿上被下架的海报Tee于商台就此事回应，明哥说：“海报突然被拿下，原因是海报其中一人，…
    February 14, 2017
    0 second read
  • ENT041502

    《奔跑吧兄弟》宣佈改名

      中国综艺节目《奔跑吧兄弟》（简称：跑男）自2014年买下韩综《Running Man》版权制播，经常登上同时段节目收视冠军，至今已播毕4季，第5季也将于近期开始录制，…
    February 14, 2017
    4 second read
  • ENT011502

    22年前放棄香港市場 潘美辰獲邀開唱很驚喜

    台湾创作女歌手潘美辰访港，前日在薛家燕陪同下会见传媒，宣布4月14日在九展举行一场《潘美辰唱响最亮TOP演唱会2017》。她表示之前在台湾、新加坡、中国做巡回演出，农历年前收到薛家…
    February 14, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 沈同欽促黨中央 「照顧健康」 提早檢驗致命「毒瘤」

    （马六甲13日讯）被行动党全国代主席陈国伟形容为“毒瘤”，昨天宣布退党的甲市区国会议员沈同钦反请党中央“照顾健康”。 沈同钦说，就算他、吴良山、林敬贤和陈仲祥4人是“毒瘤”，也算是…
    February 14, 2017
    0 second read
  • 瑟琳（后排站者左5）和其他“分享爱”的宣传大使合照。

    有素質便捷和可負擔性 大馬醫游放眼13億目標

    （吉隆坡13日讯）大马医疗保健旅游理事会（MHTC）首席执行员瑟琳指出，大马医疗旅游领域有望在今年达致13亿令吉的目标。 瑟琳引述旅游部数据向媒体指出，去年来马的国际游客中，进行医…
    February 14, 2017
    2 second read
  • 张盛闻（中）在锺启章和吴恒灿等人陪同下，公布3个中文规范。

    大馬華語規範理事會 統一臉書茲卡鍾氏

    （布城13日讯）马来西亚华语规范理事会今日召开“第43次常务会议”后，议决规范2个中文译音和一个中文姓氏，分别是“脸书”（Facebook）、“兹卡（Zika）”以及“锺”，以解决…
    February 14, 2017
    2 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭