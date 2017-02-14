外國貨船改道往沙巴救助 毒氣泄漏致1死3傷

消拯局员抬走一名中毒的伤者。

（亚庇13日讯）又一起船难！但这次遭殃的是越南人。

载运货物的外国货船泄漏致命气体，造成船上21人吸入有毒气体后不适送院，其中1人中毒身亡，另有3人重伤。

大批消拯员接报赶至，穿上化学物品保护袍展开戒备，并把所有吸入气体的船长及船员送院观察。

这艘载着大量白米的货船由越南开往菲律宾途中，因泄漏有毒气体，导致1名船员丧生及3人情况危急，被逼改变航道，前来沙巴救助。

越南注册的Vimaru Pearl号货船于今日傍晚6时30分抵达亚庇丹绒里拔海港，3名伤者立刻由下午时分即在海港等候的救伤车送往医院急救。

这艘货船是于上周四凌晨3时许由胡志明市出发，原定在明日（14日）上午抵达菲律宾南部的海港，因突然事件，因此转道至亚庇求助。

消防及拯救局沙巴州助理主任凯鲁阿朱万说，该局于周一下午2时34分接到通知有货船发生泄漏毒体。

“我们初步接到通知是漏气，气体由白米储存室进入机械房，数名船员情况危急。”

穿上化学物品保护袍的消拯员危险化学物品处理队在船抵达之后，除了把所有人带离船舱，也在船上进行清理和排除有毒气体工作。

警方也在过后将在船上中毒死亡的船员送往太平间检验。初步了解无人受困，至于外泄气体是否真正有毒，当局正在全面调查。

院方当天晚上证实中毒入院的3名船员情况稳定，但仍然留在医院接受观察。