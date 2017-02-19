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地理相近 取長補短 美民可發展成經濟命脈

发布于 February 19, 2017


（本报民都鲁18日讯）砂土地及空运与安全兼旅游部助理部长拿督李景胜强调，民都鲁省与美里省地理位置靠近，因此这两个省份绝对可以发展成为一条经济命脉，以便相互取长补短，协助两省份的经济发展。
砂土地及空运与安全兼旅游部助理部长拿督李景胜，今早出席利优酒店（NU Hotel）开幕典礼，后举行新闻发布会时这么表示。
拿督李景胜指出，民都鲁省和美里省毗邻，两个省份的相距车程大约2小时左右，可说相当靠近。
他说明，美里省作为一个资源城市，备有更多的休闲以及娱乐设备，而民都鲁省则是亲善工业城市，两个省份各有其优点，因此将民都鲁与美里进行连接式的发展，将可带动起两个省份的经济。
他还说，目前正展开中的泛婆罗洲大道（The Pan Borneo）工程，代完工后，就能缩短了民都鲁前往美里的路程，相等于拉近距离，那么人民要前往另一个省份，也更加的方便以及快速。
“民都鲁省是个发展迅速的城镇，拥有几十亿的发展投资金额，目前民都鲁拥有两个海港，就是民都鲁海港局以及三玛拉鲁海港局，而三玛拉鲁海港局主要是工业发展。”他继续指出，当民都鲁省发展迅速中，非常需要酒店业、饮食业以及交通业等服务业的配合。
另外，他也提及民都鲁发展局也在积极的为民都鲁省进行各项的发展项目，其中一个就是希望发展新地区，就是发展三马拉干至瓜拉达岛的区域的计划。
此外，他也说明目前发展局积极进行“排水计划”（Drainage master plan study），以便提升本省的基本设备。
他也说明，民都鲁作为一个亲善工业城，除了积极的发展多项项目带动经济发展，发展局也非常的注重环境的卫生与城市的干净，以便一同塑造更美好的民都鲁。
李景胜也提及，我们砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里接下来要发展的将会是数位经济（Digital economy），希望提升网速、通讯业等。

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