國陣丹絨拿督補選戰將 查米拉代夫守土

查米拉将在国阵土保党的旗帜下上阵丹绒拿督州选区，捍卫先夫留下的议席，并延续先夫发展丹绒拿督的遗志。

（本报古晋1日讯）砂国阵决定派出拿督阿玛查米拉上阵丹绒拿督补选，让查米拉代夫从军，以重新拿下已故首席部长拿督巴丁宜阿德南病逝后的议席空缺。

砂国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里在许多人对丹绒拿督补选候选人作出诸多揣测之际，于今日宣布丹绒拿督补选国阵候选人为查米拉，并指她是该补选的不二人选。

他说，这是经过他与土保党领袖和国阵成员党领导的讨论后，作出的决定。他指出，查米拉在过去与阿德南一起服务丹绒拿督选区的人民，同时也执行阿德南分配给她的任务。

“查米拉认识丹绒拿督当地多元种族与宗教的领袖和人民，而他们也接受土保党推荐的候选人。”

阿邦佐哈里是于今日与土保党领袖召开会议，讨论丹绒拿督补选的事宜后，作出上述宣布。他也于今午与国阵成员党领导和丹绒拿督选区的土保党领袖针对补选作出讨论。

他相信，根据当地选民在过去给予阿德南的支持，以及阿德南在当地作出的服务和贡献，选民也会给予查米拉同样的支持。他称，砂国阵成员党和全国国阵主席拿督斯里纳吉亦同意查米拉为丹绒拿督补选的候选人。

在今日下午砂国阵作出宣布时，查米拉并不在会议上。阿邦佐哈里表示，他已知会查米拉关于委任她出战补选一事，而查米拉也有意愿出战丹绒拿督。他表示，查米拉是个低调的人，而她如今也在失去丈夫的哀伤中，因此，土保党及国阵的竞选机器将会协助查米拉竞选造势。

“当然她会出席提名，而我们会协助她竞选，她只是个代表。”他说，砂国阵将会在提名日后推展丹绒拿督补选的竞选宣言。

阿邦佐哈里表示，丹绒拿督补选候选人拿督阿玛查米拉是一个真正的草根领袖，她在过去非常活跃于已故阿德南所服务的选区，并在基层走动帮助夫婿阿德南一起服务人民。

现年62岁的查米拉是前任首席部长已故阿德南的遗孀，她与阿德南育有一男一女。

阿邦佐哈里表示，在阿德南担任摩拉端选区人民代议士的那一天起，查米拉就开始在摩拉端积极走动，并扮演重要的角色，接下来是阿德南获选的巴当砂隆国会选区及丹绒拿督州选区亦是如此。

因此，他形容，查米拉在过去就一直帮助阿德南，积极为民服务，更活跃予非政府组织活动。她早年毕业于玛拉工艺学院。