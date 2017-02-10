國選近了？ 飲水思源論引遐想

首相拿督斯里纳吉（左5）为古晋中华小学第四校主持新校舍落成典礼。左起为砂第二资源策划及环境部长拿督阿玛阿旺登雅、砂第二财长拿督斯里黄顺舸、古晋中华小学校董会主席王长福、砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里、砂地方政府部长拿督沈桂贤及新校舍落成典礼筹委主席兼建校委员会主席蔡文铎。

（本报古晋9日讯）国选近了？首相兼全国国阵主席拿督斯里纳吉和首长兼砂国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里今日不约而同发表“饮水思源”论，两者在致辞时更隔空“一唱一和”，一人指“会有回报施恩者的时候”，另一人则回应说“希望砂拉越在时机成熟时不会忘记自己。”，巧妙的隔空对话引人遐想。

阿邦佐哈里在古晋中华小学第四校新校舍落成典礼上致辞时表示，若别人帮助了我们，我们就要回报给予我们帮助的人，这是我们的文化。他称，既然纳吉帮过了我们，就会有我们回报他的时候，并挑明说要纳吉继续成为领导人，帮助砂州政府发展砂拉越。

而纳吉较后上台致辞时指本身特别中意一个中国成语～“饮水思源”，这句成语大意为教导人在时机成熟时，要回报对他们施予恩惠者。

“中国看重马来西亚的其中一个原因是，因为他们从来没有忘记我国前任首相敦拉萨于1974年与中国建交，是第一个与中国建交的东南亚国家。互惠也是支持我国不断前进的一种精神。”

纳吉进一步表示，本身现在正着手推动“2050年国家转型计划”（TN50），以让马来西亚30年后成为全球其中一个顶尖国家，而有宏愿、有计划、有国家策略的国阵政府会实现这个目标。

“国阵政府是可以带领国家达致有关目标的政府，而要在未来达致有关目标，我们就要全国一致的前进，所以我经常到访砂拉越，并尽可能拨款砂拉越，到目前为止，砂拉越是其中一个获得联邦政府拨款最多的州属。”

他阐明，本身全力支持阿邦佐哈里成为新任首长，并会与阿邦佐哈里一起合作兑现前任首长已故拿督巴丁宜阿德南许下的诺言。

“我们正在实践中，我们相信，砂拉越强大，联邦政府就会强大，而联邦政府强大，砂拉越也会强大。”

在结束致辞时，纳吉更向在场者喊话：“我从来没有忘记你们，希望你们在时机成熟时不会忘记我。”

较早前，阿邦佐哈里透露，这是首相纳吉第60次拜访砂州，并指纳吉经常拜访砂拉越，是因为他爱砂拉越。

“他一直致力于推动砂州发展，好让砂州能赶上西马的发展步伐，与西马并驾齐驱。他知道砂拉越需要大量发展，所以他成为了打开砂州发展之路的泛婆大道发展计划的幕后推手。”

在教育方面，阿邦佐哈里忆述，纳吉在担任教育部长时帮了砂拉越很多，放宽了教育政策，成为首相后也继续帮助砂州。

“古晋中华小学第四校是国阵政府为砂拉越，特别是华校所作努力的一个例子，这是我们的作为，首相纳吉是我们的后盾。”