國慶即臨 祝賀橫幅開始發售

第三十三届国庆日祝贺横幅开始发售。

（本报斯市6日讯）汶莱第三十三届国庆日即将来临，配合国庆日所推出的祝贺横幅亦开始面市，每幅售价汶币20元。

今年的国庆日祝贺横幅是由汶莱联利有限公司印制，且可在各县区指定地点购买。

汶莱第三十三届国庆日主题为“实践国家宏愿（Menjayakan Wawasan Negara）”。

汶莱摩拉县居民可向汶莱联利有限公司（地址：Beribi Light Industrial Estate, Phase II, Gadong）及旺家旺团队有限公司（地址：Unit No. 10, First Floor, Block C, Bangunan Dato Lim Seng Kok, Spg 628, KM 8, Kg Madewa, Jln Tutong, BF1120, Brunei Darussalam）购买。

联利有限公司的联络号码是2453666、8746381或2452576，旺家旺团队有限公司的联络号码是8989333、8748908或2650808。

至于在淡武隆县居民可直接向联利有限公司购买。

都东县居民可向桃源餐厅（地址：No.2, Jalan Enche Awang, Tutong, TA1341, Brunei Darussalam）及邱永昌（电话：8718871、4222065）购买。

马来奕县区可向JYM Company有限公司购买（地址：Lot 55 & 56, Light Industry Area, Kuala Belait, KA931, Brunei Darussalam），或联络杨赵明（电话：7174957或3347657）。