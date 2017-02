國慶即臨 祝賀橫幅開始發售

第三十三届国庆日祝贺横幅开始发售。

(本报斯市6日讯)汶莱第三十三届国庆日即将来临,配合国庆日所推出的祝贺横幅亦开始面市,每幅售价汶币20元。

今年的国庆日祝贺横幅是由汶莱联利有限公司印制,且可在各县区指定地点购买。

汶莱第三十三届国庆日主题为“实践国家宏愿(Menjayakan Wawasan Negara)”。

汶莱摩拉县居民可向汶莱联利有限公司(地址:Beribi Light Industrial Estate, Phase II, Gadong)及旺家旺团队有限公司(地址:Unit No. 10, First Floor, Block C, Bangunan Dato Lim Seng Kok, Spg 628, KM 8, Kg Madewa, Jln Tutong, BF1120, Brunei Darussalam)购买。

联利有限公司的联络号码是2453666、8746381或2452576,旺家旺团队有限公司的联络号码是8989333、8748908或2650808。

至于在淡武隆县居民可直接向联利有限公司购买。

都东县居民可向桃源餐厅(地址:No.2, Jalan Enche Awang, Tutong, TA1341, Brunei Darussalam)及邱永昌(电话:8718871、4222065)购买。

马来奕县区可向JYM Company有限公司购买(地址:Lot 55 & 56, Light Industry Area, Kuala Belait, KA931, Brunei Darussalam),或联络杨赵明(电话:7174957或3347657)。