國家政府受促盡快維修 埔奕卑爾騷戶外禮堂荒廢

古晋行动党浮罗岸区州议员黄庆伟（左2）在行动党卑尔骚支部主席林思健（右2）、埔奕州议员陈长峰（左1）及许溧根（右1）的陪同下，在行动党埔奕支部会议室召开新闻发布会。

（本报美里18日讯）我国政府有钱做建设，却没钱做保养及维修？

埔奕州议员陈长峰在新闻发布会上表示，他近日与党员们前往埔奕两个过去由政府在埔奕及卑尔骚所设建的多用途户外礼堂进行巡视，发现该地并没有获得当局的妥善处理，荒废多时。

他指，2个多用途户外礼堂是可供附近居民进行活动，如踢足球、打羽球或举办一些活动等，当时工程耗费约20万令吉左右，至今却被荒废，相当得可惜。

“2个多用途户外礼堂在没有获得当局的维修及管理下，逐渐被荒废，而且还长满了野草，现在也没有居民到该处进行活动。”

他称，他在巡视后，曾拨打24小时投诉热线（TAKLIMAT）投报有关事件，美里市议员在接获有关投报后，向其透露2个遭荒废的礼堂并不属当局管理之下，而是国家政府所管制，因此不便插手。

陈长峰说，2个综合礼堂本书国家政府所管理，但管理期限已经到期，因此至今无人接手管理，导致受到荒废。

“政府时常大力拨款设建很多基本设施，但是在维修上却无力拨款。”

他也借此吁请有关当局能关注这项课题，对2个多用途户外礼堂的设施进行维修，让附近的居民能再次受惠，而不是将其荒废，浪费了国家的资源。