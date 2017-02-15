因與美大使通話醜聞 美國家安全顧問辭職

（美国华盛顿14日综合电）美国总统特朗普的国家安全顾问迈克尔·弗林，因被指在与俄国驻美国大使通话事件上误导政府而提出辞职。

弗林被指在特朗普宣誓就职前与俄国驻美国大使就美对俄制裁问题通话，而这一行为违反了美国法律。

弗林宣布辞职距特朗普就任总统还不到一个月。

来自华盛顿的报道说，基思·凯洛格将军已被任命为代理国家安全顾问。

美国媒体表示，白宫曾被警告说，美国国家安全顾问迈克尔·弗林与俄罗斯之间有联系。

据报道，弗林被指去年12月在特朗普宣誓就职美国总统前，与俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚通过电话，弗林因此受到抨击。

美联社和华盛顿邮报说，美国司法部曾就此向白宫表达过关注。

他们表示，美国司法部注意到，弗林就他本人与俄罗斯大使接触的说法有不一致之处。

美国公民以私人名义进行外交活动是非法的。弗林是在去年底致电俄国驻美国大使，当时弗林尚未被任命为美国国家安全顾问。

美联社说，白宫在“数周之前”就被警告说，弗林的说法有不一致之处。退役中将弗里起初否认在电话中与俄罗斯驻美国大使讨论过涉及俄国制裁的事宜，美国副总统彭斯曾代表弗林公开否认有关说法。然而，弗林后来对白宫表示，他可能在谈话中谈了制裁之事。

华盛顿邮报说，美国司法部前代理司法部长萨利·耶茨对白宫表示，美国国家安全顾问弗林在未经许可下与俄罗斯通话，使其角色受到损害，司法部认为弗林在事件中误导了彭斯副总统。

上个月，耶茨因拒绝执行特朗普颁布的禁止7个穆斯林人口为主国家移民入境美国的行政命令，而被特朗普解职。白宫发言人斯派塞星期一下午表示，“总统正在评估事件”。

斯派塞说，特朗普正就弗林将军与副总统彭斯之间的对话向彭斯了解情况，并就他所认为最重要的国家安全问题与其他几人通话。

斯派塞在发表上述讲话之前，白宫顾问康维表示，特朗普“总统完全信任”弗林。

她说，“对弗林来说，这周事情很多。他是很多外访安排的联系人”。

弗林已就他与俄罗斯驻美大使谢尔盖·基斯利亚通话引起的争议向副总统彭斯道歉。

克林姆林宫发言人周一对记者表示，弗林和基斯利亚的通话没有讨论取消对俄制裁问题。

据美国媒体报道，特朗普的女婿兼顾问库什纳已在寻找可能接替弗林的人选。