回饋讀者推促銷 联合日报週日新春開放日

能唱能跳的爱fm DJ佩银当天将呈现多首歌曲。

（本报美里8日讯）“情系读者、新春联欢”！《联合日报》将在2月12日（正月十六）上午9时至下午3时于美里总社大厅举行新春开放日，欢迎大家踊跃出席！

为回馈读者一直以来对本报支持及信任，现场提供广告大优惠、电子报大促销、车展、美食示范及瑞狮表演活动！届时欢迎大家前来一同欢庆。开放日当天早上9时开始将备有一系列的促销活动，包括有电子报大促销，读者仅须付10令吉，就可永久订阅；与此同时也会有广告大优惠，顾客现场签购广告，只须符合条件即可享有50%折扣。除此之外，本报也进行读者问卷调查，每位参与者皆可参加红包幸运抽奖，即抽即赢。

另外，为了回馈本报读者，凡凭3个月或全年报费收据皆可换取一瓶2公升的花标食油，惟只限200位，先到先得。

当天节目丰富，爱FM著名主持人邓佩银则受邀为当天的活动节目主持，也让读者有机会与爱FM著名的主持人近距离接触。

4岁就开始喜欢上唱歌的邓佩银，从8岁开始就已经上台参加歌唱比赛，荣获60次以上冠军宝座。值得一提的是，15岁那年，代表古晋到汶莱参加歌唱比赛获得三料冠，即歌唱、台风、服装奖。

在2005年荣获全马DJ Impian冠军，加入马来西亚广播电台爱FM，成为电台主播。曾主持过广为人知的「我是歌唱好手」电台节目，在2015年4月推出个人首张专辑《邓佩银Vol.1》。电台节目有《爱有一四》，每逢星期三至五，下午1时至4时，而《时间的河，永恒的爱》而是在星期六及日，时间为下午3时至晚上8时。舞台主持包括各类歌唱赛、企业家颁奖礼、选美赛、演唱会等；并参与唱片和声、广告歌曲及2015年推出个人首张专辑《邓佩银vol.1，创作+精选》。

新春开放日除了上午11时30分的舞狮表演外，也可参观由KM MOBIL和KERETA MEWAH公司为各位展出的五十铃(ISUZU)与普腾(PROTON)各款轿车，至于韩国著名高气压智能电饭锅及高智能水机品牌“福库（CUCKOO）”也会于当天在现场为大家展示与示范他们产品所烹调出来的美食。

此外，当天也会备有茶点和午餐招待，以及现场备有由雀巢赞助的免费美禄饮品。有鉴于此，大众受邀踊跃出席由《联合日报》举办的新春开放日。