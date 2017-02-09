嘉賓受促原定時間出席 納吉今午2時 抵四小

（古晋8日讯）首相拿督斯里纳吉于2月9日下午2时出席古晋中华小学第四校为该校新校舍与旧校舍翻新工程主持开幕用礼。

较早前发出的邀请函时间都是定于当天下午2时，后来因为配合首长拿督阿玛佐哈里在伦乐的另一项节目安排而更改时间，今日接到官方证实的通知时间，首相将在2月9日（星期四）下午2时出席开幕礼，因此受邀嘉宾们均按照原定时间出席开幕礼。

古晋中华小学校董会主席王长福表示，对于时间的更改而造成各方的不便，敬请大家能够谅解，并于当日2时出席，参与其盛。

另外，筹委会主席蔡文铎已经向媒体证实，9日当天首相将于下午2时亲临四小，而学生的上课时间已由校方另行通知了，若有造成不便请多见谅。

他表示，感谢之前热心赞助四小校舍扩建的善心人士，若有遗漏通知首相行程时间已更改者，在见报后于当天下午2时前往出席。

此外，王长福透露，首相纳吉在四小新校舍还未动工前就拨款了150万令吉，其抛砖引玉之下，进而带动了整个工程的筹款活动，借着这个平台亲自向首相争取二小扩建计划的经费。

他进一步指出，校董会今年最大的工程就是二小工程能够早日落实，并于9日当天获得首相认同及拨款。