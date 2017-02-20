喚醒人們關注癌症兒童 彩色義跑3700人參盛

市长俞小珊与许美芳一同进行挥旗礼。

（本报美里19日讯）为配合每年2月份世界癌症日，砂拉越儿童癌症协会再次于今日在美里富丽华霸级市场停车广场举行“2017年彩色义跑”活动，并获得超过3千700人参加，热烈反应让现场充满气氛。

该活动已进行第5年，是配合国际儿童癌症日而举办，主要是唤醒人们关注癌症儿童，鼓励年轻人了解和对癌症儿童的同理心，并为癌症儿童病患及家属筹款。

今年，该彩色义跑主题为“喜悦”，并以彩色义跑的形式进行，以表示支持孩子们给大家的生活带来色彩和喜悦。同时，该活动也获得癌症战士及其家属参与。

砂拉越儿童癌症协会北砂区负责人许美芳表示，该会每年平均帮助了超过100户癌症儿童家庭，而从2001年开始，总共协助及支持超过了900名癌症儿童。

她也借此感谢所有彩色义跑的忠实支持者，因为大家的踊跃参与，让砂拉越儿童癌症协会能坚持帮助癌症儿童家庭，让他们能度过难关。

每年，超过25万儿童和20岁以下的青少年被诊断患有癌症，约9万名儿童死于癌症，而80％是来自中低收入国家而还有许多儿童仍然未得到诊断及没报告，因这些国家的卫生系统及卫生服务薄弱，无法承担基本药物。

今早彩色义跑是由市长俞小珊主持挥旗仪式后，大家才开始开跑。