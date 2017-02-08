問題多多 石油博物館亟需維修

（本报美里7日讯）美里石油博物馆冷气损坏、设施破旧问题迄今乃未解决改善。

自2016年3月期间，美里最具历史性及吸引外国游客来参观的石油博物馆，也称为一号油井，建立于加拿大山最高顶上。

石油博物馆也配合2005年5月20日美里升市，由前首长敦泰益玛目主持开幕，并吸引游客前往参观，尤其是外国人的关注，来到美里，必到此一游。

为了保存石油博物馆历史古迹，由砂州政府、国家石油公司与砂蚬标公司在该处建造了这座耗资1千万令吉的石油博物馆，向世人展示美里石油业的辉煌历史。

馆里陈列着石油形成与分布图、石油开发示意图、地下石油、海外钻油台模型、图文并茂的石油业发展历史照片，和一些钻油机器等。

与美里相伴11年的石油博物馆，迄今以上的设备都已经破损，这也是多年来，没有积极修理，问题累积多年后的今天，造成许多部分的设备无法使用。

最糟糕的是博物馆没有冷气、电灯泡烧了没更换，而且建筑物漏水，使雨水流至一些电线插头而导致不能使用，这已证明一直以来砂拉越博物馆没有活动保养，没有获得地方政府关注。

走进美里石油博物馆，一旦天热，里面十分闷热，仅靠风扇运作。博物馆里许多电灯泡已烧，没有更新，昏暗环境下，游客要阅读历史展览出现困难。

此问题于2016年3月份期间受到美里的代议员关注，成为政治课题，美里石油博物馆问题也是人民的耻辱。

此课题被政治化后，砂旅游、艺术及文化助理部长拿督李景胜特地招来砂州博物馆主任、美里石油博物馆负责人、公共工程局等部门到该馆进行巡视，然后召开记者发布会。

当时在记者发布会上宣布，美里石油博物馆的冷气和地毯必须更新，电灯泡和所有设备也须要维修，至于建筑物将由公共工程局从新设计屋顶，一切耗资等待政府拨款。

此外，当时也建议将石油博物馆围起篱笆，主要是不让一些问题青少年靠近该建筑物，避免他们搞破坏。但话说将近1年，今天仅看到地毯已被拆开，但未见铺上新地毯。

美里地方一直以来对外指美里为砂州的旅游城，但旅游城惟一一间博物馆竟然是如此狼狈，如何能成为“旅游城”？

希望地方政府积极实行美里石油博物馆所有设施，让游客留下美好印象。

旋轉玻璃門緊閉

民眾誤會博物館沒開放

（本报美里7日讯）儿童常把博物馆旋转玻璃门当成玩具游戏，引起多宗意外，该馆只好暂停使用旋转玻璃门。

美里石油博物馆在开放时间，将开放时间牌和禁止带某物品进入的警告牌放置在旋转玻璃门前，左边玻璃门关上，让人误以为没有开放。

本报记者日前到该馆了解情况，在走抵大门楼梯后看到上述状况，初时还以为没有开放，并靠近左边玻璃门，才看到原来有看守的工作人员坐在一旁看管。

根据工作人员指出，旋转玻璃门是去年因为发生多宗意外，如孩童在玩旋转门时夹到脚指、手指，或在门旁玩耍而撞伤而导致受伤流血。

工作人员为了避免意外的发生，一旦看见前来参观的小童在玩弄旋转门时就上前阻止，结果他们经常遭孩童的家长责骂。

由于上述种种原故，工作人员通过上司的同意，而暂停使用旋转门。