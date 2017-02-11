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吳克群苦撐歌手夢 爛水果填肚

发布于 February 11, 2017
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37岁的吴克群1998年出道时经济拮据，曾穷得身上只有20元（约2.9令吉），遇到好心水果摊老板，将水果烂掉的部分切掉，装了满满一盘水果让他果腹；也曾在圣诞节用仅剩的25元（约3.9令吉）买了1个草莓面包加2瓶养乐多充饥。但他坚信“有一天我的音乐会被听见”，咬牙苦撑，终于在歌坛闯出名号。
吴克群昨上电台节目表示，有时人被物质、虚荣迷惑，但最终人需要的只是一个爱你的人和梦想，“人为了让自己快乐的过程中，常常要承受太多不快乐的事”，这些体悟让他想起当歌手的初衷。

期待音乐被听见
他说专辑中的新歌〈穷得只剩音乐〉，描写的都是他人生中的真实状况，“当年只要想到我的音乐会被听见，肚子就饱了”，DJ Elsa不敢置信地问：“是肾上腺素让你变饱吗？”吴克群还说，他曾和朋友玩牌赢了2000元（约287令吉），对于当时的他算是笔巨款，立刻阔气地请朋友吃饭，结果朋友们毫不客气，“竟全点最贵的餐点”，结账金额2250元（约323令吉），最后向朋友借了尾数才够还。

东山鸭头写成歌
此外，专辑中的〈山东ㄚ头〉一曲，竟是因为吴克群他半夜嘴馋想吃“东山鸭头”，跑去买但却扑空而返，回到家之后倒头睡觉，脑海却一直浮现旋律“山东丫头、山东丫头……”，于是他在半梦半醒之间就把这个旋律哼唱录下来。

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