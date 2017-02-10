吉大臣派大紅包 3獨中各獲6萬

州大臣阿末巴沙为“吉打州新春圆融”嘉年华会主持开幕，由吉华堂署理会长拿督威拉陈顺利局绅、民政党全国署理主席拿督谢顺海医生、行政议员拿督梁荣光以及吉华堂会长拿督钟来福等陪同。

（亚罗士打9日讯）吉打州务大臣皇室拿督斯里阿末巴沙再次给州内3所独中派“大红包”，宣布拨款予3所独中各6万令吉。

大臣是周三晚在“吉打州新春圆融”嘉年华会致开幕词时，宣布了这项好消息，这也是他上任1年又4天以来，第2次拨款给州内3所独中，即亚罗士打新民独中、吉华独中以及双溪大年新民独中，今年每所独中的拨款数额也比去年增加各1万令吉。

阿末巴沙表示，吉州子民给予州政府的支持与信任，对州内发展非常重要，人民若希望州内发展取得改变，就必须与州政府同在。

他说，目前州政府已拟定多项发展计划，其中包括在居林兴建国际机场、吉打港口打造金枪鱼综合港口以及吉北黑木山开辟新自由免税区，然而这些计划都需要全民的支持，才能够顺利落实。

提及反对党亚罗士打区国会议员魏晓隆指国阵政府没有拨款照顾反对党选区，大臣反驳说，在民联执政吉打州时国阵选区也同样没有得到拨款，必须靠自寻拨款给其选区。

较早时，吉华堂会长拿督钟来福局绅在致词中呼吁吉州大臣除了给华人文化发展上的支持，也能够继续给予教育，特别是州内3间独中的教育基金发展。

吉打华人事务委员会主席拿督梁荣光行政议员说，这项活动是结合了政府官方、人民代议士、华人社团以及全民的和谐圆融新春晚会。他深信吉州在大臣的包容方式管制之下，全民能够不分种族、宗教信仰的生活在一起。

当晚出席的吉州行政议员包括拿督巴鲁希山、拿督莫哈末拉威、拿督苏拉雅、拿督阿米鲁丁、拿督莎比娜、拿督古阿都拉曼等。

这项嘉年华会共获各族人民参与其盛，现场除了准备6000人的免费自由餐会，也设有多项精彩的文化节目娱宾，包括舞龙、舞狮、财神爷、华乐、二十四节令鼓、变脸、剪纸手艺、反书对联书艺、捏公仔、扯铃以及歌唱舞蹈节目等，场面非常热闹。