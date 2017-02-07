史登利：尿檢不過關 相信賣賊贓買毒品

（本报美里6日讯）美里副警区主任史登利警监表示，窃贼党尿检不过关，相信贼党是准备将偷来的财物专卖套现买毒品。

他是今早在行动室召开的新闻发布会上，做出上述谈话。

他表示，嫌犯们多数是在深夜时干案，目标都是埔奕区一带的空屋，其中一名窃贼是利用干案工具将门锁打开后，与同党进行破屋行窃。

“埔奕区不少空置房屋最近成为窃贼目标，因此在干案时并无造成任何伤亡的事件。”

他指，警方在该行动中侦破最少6宗的破屋行窃案，而6宗案件是与去年12月至今年2月期间发生，包括了2016年12月1宗及2017年总共5宗，犯案次数相当猖狂。

史丹利透露，8名嫌犯及2名遭释放的孩童都是租住在贼巢内已有10个月之久，其中1名女嫌犯及2名孩童与1名男嫌犯都是一家人，2名孩童较后也遭警方释放。8名嫌犯当中有3名嫌犯为行窃惯犯，在过去留有案底，刑满出狱后又“重操旧业”，更带头另7名嫌犯干案。

警方亦在现场搜获一件印有“警察”（police）字眼的T桖，相信是干案时让居民混淆，误以为是警察而无起疑心。

涉嫌破屋行窃被捕的8名嫌犯们，遭警方延长扣留6天协助调查，警方对嫌犯们也进行尿检，报告出炉显示阳性反应。

他认为，嫌犯们把偷来的财物转卖套现买毒品，以满足大家的毒瘾。

警方也借此感谢埔奕居民委员会社区巡逻队的携手合作，他们才能成功侦破大案。他也呼吁事主们能前来中央警署认领失物，警方亦相信尚有其他事主被劫后未有报案，呼吁他们主动联络警方，认领失物及提供资料。