可解決交通堵塞問題 晉近期引進Rapid KL

法迪拉（中）聆听承包商汇报工程进展及所面对的问题。左为杜邦区州议员法兹鲁丁。

（本报古晋31日讯）工程部长拿督斯里法迪拉表示，古晋近期将引进吉隆坡快捷通巴士有限公司（Rapid KL）在本市提供公共巴士服务。

他说，联邦方面与Rapid公司保持良好合作，相信会在不久后能够在古晋拥有Rapid公司的巴士服务。他强调，原则上已经获得该公司同意，相信会在近期内来到古晋运作。

他认为，联邦、砂州政府以及北市市政局也应该讨论如何提升公共交通系统，包括探讨能将现有的多少名驾驶私家车的公众转而使用公共交通，如果能做到，相信便能减缓交通堵塞问题，条件是公共交通必须要有效率、要舒适。

法迪拉是今早巡视柏特拉再也的阿邦吉巴利交通圈提升工程后，在接受媒体访问期间被询及古晋拥堵交通是否将改善时，如是表示。

他表示上述巴士服务乃是其中一项眼前可帮助解决交通堵塞问题的方案，而另一项探讨中的方案包括减少交通灯使用，并将部分路段改成单向车道，惟问题是一旦改成但车道则表示车辆可能必须行驶更长路程等问题，因此还需聆听各方面的意见后才能决定。

对于阿邦吉巴利交通圈工程，他表示一旦建好后仍会继续观察，当然会预见此处的交通变得顺畅，但是到靠近古晋市中心一带可能会堵塞，因为瓶颈现象仍然在多处出现。

“此交通圈提升后，下一处可能堵塞的将会是青草路以及慕希巴路路口处、国家银行前的十字路口处，以及大马国营电台与电视台附近的十字路口处。”

有鉴于此，他表示目前正进行的史打博通往马当大桥建设计划，将给予人们另一个绕道的选择。

至于其他长远方案，他形容，也有人建议兴建捷运，惟必须胥视兴建费用等，才能确定是否可行。他表示，对于捷运，虽然是长远计划来看是一项绝佳方案，不过，对于兴建捷运，政府目前只是思考阶段，未有计划要兴建。