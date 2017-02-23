受恐懼折磨 無政治野心 童年好友稱金正男是好人

金正男被送到瑞士留学时，只有12或13岁。

（伦敦22日综合电）朝鲜领导人金正恩同父异母长兄金正男，上周一在大马被杀，46年短暂人生划上句号。金正男童年密友萨哈基安接受英国《卫报》专访，透露这位朝鲜“前王储”饱受恐惧及无力感所折磨，但待人友善仁慈，绝对是一个好人。

萨哈基安认识来瑞士留学的金正男时，他才只有12或13岁，当时有人介绍金正男是“大使的儿子”。萨哈基安忆述：“他是个非常快乐的孩子，非常友善、非常仁慈，非常慷慨……明显被宠坏，但我们某程度上也都被宠坏了，没什么不寻常。”学成归来时，金正男已是受西方文化薰陶的产物，但仍平易近人，遇上记者会礼貌微笑。

二人友情持续一生，几个月前金正男才到过日内瓦探望他。萨哈基安透露二人谈到朝鲜，说金正男深知金正恩或视他为威胁。萨哈基安表示：“他从无任何野心统治国家。他从不接受或欣赏在朝鲜发生的事，他与朝鲜政权保持距离。”他续道：“他感到害怕。那不是活在全天候的恐惧中，但他疑神疑鬼。他是个政治要人，他感到担忧。”

无意介入朝鲜政治斗争

曾经被视为储君，最后却过上流放海外的生活，萨哈基安说：“他对国家的情况感到悲哀，他真的同情他的人民，这增加了他的压力，因为他不能做些什么。”他透露金正男曾深入考虑自己的角色，他渴望改革，却又深明自己并无进入朝鲜政治斗争的性格或意志。

金正男又对萨哈基安透露，不会接受朝鲜的钱，靠在欧洲做生意过活，到日内瓦时也不过是住Airbnb。尽管远离朝鲜权力核心，但也不代表金正男可活得自由，他对萨哈基安透露，就连前往某个国家之前，都要事先通知当地政府。萨哈基安说：“你要想像那巨大的心理压力。作为独裁者儿子，你的技能是什么？你做什么？帮高盛打工？这对他来说不容易。”

虽然金正男看来嗜赌、爱玩女人而且生活奢华，萨哈基安也想为好友辩解：“他也许有赌博、也许被人发现饮醉酒。他爱女人，那有什么问题？”他强调金正男并非一头怪物，而他之所以接受传媒访问，就是希望大家知道金正男是个好人。

谈到金正男之死，萨哈基安猜测也许有位阿谀奉承的将军主动将他杀死，作为送给金正恩的惊喜礼物。萨哈基安说“为了博得国王一笑，也许有人做得太尽。这一点，你要问他（金正男）弟弟。”