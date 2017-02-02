又發生死亡車禍 張慶信促改善達島路

（本报民都鲁1日讯）民都鲁国会议员拿督斯里张庆信针对昨日在民都鲁达岛路发生的死亡车祸，特别吁请政府相关的部门及承包商可以严正看待，并且改善现有的路况。

他昨晚前往本固鲁拿督蔡松平家中贺年后，在一个新闻发布会上做出这样的谈话，同时他表示会将这样的情况带入国会，要求全面维修，以确保道路使用者的安全。

他说，虽然目前民都鲁达岛路正在进行婆罗洲大道工程，但是也不能忽略现有的道路素质。

“我接到许多民众的投诉，指称在民都鲁达岛路有许多尚未填补的坑洞，而这样坑洞经常都会威胁到路过的道路使用者，尤其是下雨天。”

民众投诉，在下雨天的时候，因为坑洞都被雨水所掩盖，根本就看不到坑洞的存在，车子在经过时也因没有注意到坑洞而撞上，经常会导致爆胎，甚至是失控。

张庆信认为这是一个非常严重的问题，因为路况不佳，驾驶者不免心惊胆跳，而且随时都可能造成意外的发生。

他对于民都鲁达岛路路况没有得到妥善的维修与提升感到非常不满意，所以他会在国会内提出这项问题，以便可以促请相关部门严正看待问题。

做为民都鲁的国会议员，拿督斯里张庆信直言有责任要时刻关注人民的需求和投诉，并且跟进解决，而民生问题也不需要等待至选举才来提出，就算不是选举期间，他也是会接手解决。