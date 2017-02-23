參與國際模擬聯合國活動 科廷大學學生為代表

谢赫在国际模拟联合国大会中被任命为瑞典代表。他也是少数出席者在开幕全体会议上选择了题为“建筑和平，公正和包容的社会“”的演讲的学生之一。

（美里22日讯）马来西亚科廷大学大众传播学生谢赫达米（Shaikh Tahmid Hassin）荣幸地在最近的第三年度世界联合国协会联合会（WFUNA）国际模拟联合国，成为马来西亚科廷大学模拟联合国代表。

活动是于2月1日至4日在纽约联合国总部举行，来自世界各地的850多名代表出席了会议。

模拟联合国（MUN）是一个教育模拟，让大学生可以如在联合国般完全运用他们的外交、国际关系以及代码和行为技能。马来西亚科延大学国际模拟联合国成立于2011年，目前有25个成员。其成员积极参加国际国际模拟联合国活动，并在马来西亚科廷校园举办自己的活动。

WIMUN遵循UN4MUN方法模拟联合国会议，它提供联合国最准确的模拟，并向参与者提供对世界的了解。联合国官员或代表就每个委员会的议题发言，选定的议题来自实际的联合国议程。通过这种格式，代表是能够更好地理解主题，以及如何在现实生活中讨论，谈判和实施这些主题。

来自孟加拉国的谢赫是当前科延大学国际模拟联合国的常务副秘书长以及马来西亚科延大学主办的年度婆罗洲模拟联合国会议的创始成员之一。

基于他在孟加拉国达卡的BRAC大学全球MUN会议上，以及他多年来在参加几个国际MUN会议的亚洲参与者表现，他被马来西亚科延大学选中出席世界联合国协会联合会国际模拟联合国。

谢赫也获得马来西亚科廷大学生命部的奖学金出席在BRAC大学的会议。

在WIMUN，谢赫在大会中被任命为瑞典代表。他也是少数出席者在开幕全体会议上选择了题为“建筑和平，公正和包容的社会“”的演讲的学生之一。

在他的讲话中，谢赫请求其他196个成员国把他们的个人议程放在一边，聚在一起，形成统一的明天。他用了美国前总统奥巴马的一句话作为演讲的结束，“如果我们一直等待一些人或时间，改变是不会来。我们是我们一直在等待的。我们是我们寻求的变化。”

会议分为四个部分，由联合国组成的大学生安全理事会，大会一，二和三。每个委员会都要求讨论“维持和平与安宁”等议题。

Curtin马来西亚将于2017年9月25日至29日主办婆罗洲MUN会议预计来自亚洲各地的代表将出席。有关MUN.CM的更多信息，请访问其Facebook页面模型联合国Curtin马来西亚或电子邮件至muncs@curtin.edu.my。